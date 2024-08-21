Три країни Африки поскаржилися на Україну в ООН через нібито підтримку повстанців, які вбили вагнерівців. ЦПД відреагував

Про це йдеться в заяві держав Сахеля у соцмережі Х.

У документі очільники міністерств закордонних справ Малі, Нігера та Буркіна-Фасо "рішуче засудили ймовірну відкриту підтримку міжнародного тероризму" українським урядом.

Там також закликали Радбез "узяти на себе відповідальність" за дії України та запобігти "підривним діям", які загрожують регіональній та континентальній стабільності в Африці.

Реакція ЦПД

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що цю заяву активно використовує Росія в антиукраїнській пропаганді.

"Конфедерація держав Сахеля, яка створена у 2023 році, фактично є військово-політичним альянсом держав, які перебувають під управлінням військових хунт. Подібні заяви є способом заявити про себе як про впливовий в Африці союз, а також фактором стримування для сусідніх держав, які розглядали можливість інтервенції в Нігер з метою стабілізації безпекової ситуації після державного перевороту. За цих умов для трьох держав вкрай важливо продемонструвати єдність та здатність консолідувати зусилля перед якимось спільним викликом або ризиком", - йдеться в повідомленні.

За словами ЦПД, зараз вони використовують Україну як фіктивну загрозу, щоб надіслати меседж сусідам про готовність до рішучих дій у разі вторгнення.

"Будь-які звинувачення у тероризмі на адресу України є безпідставними. Насправді Україна відома в Африці як важливий контрибутор у забезпечення регіональної та продовольчої безпеки. Наша держава прагне розвивати дружні відносини з африканськими державами, і нещодавнє призначення посла України у Ботсвані є підтвердженням цієї політики", - додали в Центрі.

Що передувало

28 липня у Республіці Малі повстанці-туареги вбили й поранили десятки найманців російської приватної військової компанії Вагнера. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов зазначив, що малійські повстанці "отримали необхідну інформацію, яка дала змогу провести успішну військову операцію проти російських воєнних злочинців".Також Юсов сказав, що схожі операції відбуватимуться надалі.

Згодом Малі оголосило про розрив дипломатичних відносин з Україною, звинувативши в "підтримці міжнародного тероризму" та "порушенні суверенітету Республіки Малі". В українському дипломатичному відомстві назвали таке рішення "недалекоглядним та поспішним".

6 серпня Нігер заявив, що також розриває дипломатичні відносини з Україною, так само звинувативши Київ у підтримці "терористичних груп".