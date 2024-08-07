Нігер розриває дипломатичні відносини з Україною

Про це повідомляє Вarrons.

Рішення Нігер оголосив через два дні після того, як Малі зробила аналогічний крок.

Рішення розірвати відносини з Україною прийняті після великих втрат, понесених малійською армією наприкінці липня від рук джихадистів і сепаратистських сил, у яких вони частково звинуватили Україну.

Речник уряду Нігеру Амаду Абдраман заявив, що звернеться до Ради Безпеки ООН з проханням обговорити "агресію" України.

Нігер і Малі керуються військовими урядами, які прийшли до влади в результаті нещодавніх переворотів, розірвали оборонні угоди з Францією та звернулися до Росії за військовою допомогою.

Повідомляється, що кілька солдатів "Вагнера" були вбиті разом із малійськими солдатами під час липневої бійні на півночі країни.

"Уряд Республіки Нігер, висловлюючи повну солідарність з урядом і народом Малі, ухвалює повний суверенітет розірвати дипломатичні відносини між Республікою Нігер і Україною з негайним набранням чинності", - сказав Абдрамане.

Речник уряду Малі полковник Абдулайе Майга заявив у неділю, що Малі розірвала відносини після зауважень Андрія Юсова, речника української військової розвідки ГУР.

Державні ЗМІ процитували Юсова, який сказав: "Повстанці отримали всю необхідну інформацію»".

"Уряд Республіки Нігер із великим подивом і глибоким обуренням дізнався про підривні та неприйнятні зауваження Андрія Юсова", - прокоментував Абдрамане.