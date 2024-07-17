На Білгородщині обмежать в'їзд у 14 населених пунктів: у Кремлі назвали причину

Про це пише РБК з посиланням на місцеву владу.

Обмеження стосуватимуться наступних населених пунктів:

село Вергилівка;

село Щетинівка;

хутір Валківський.

село Богун-Городок.

село Безіменне;

селище Горьківський.

село Демидівка;

село Попівка;

село Прилісся.

селище Красне;

селище Ленінське;

хутір Мухін;

хутір Панков;

селище Першотравневе.

Усі ці населені пункти розташовані біля кордону з Україною.

Зазначається, що дозвіл на в'їзд видаватимуть лише дорослим чоловікам у броньованому автомобілі із засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), у бронежилеті та касці, а також у супроводі військових і представників муніципалітетів. Громадський транспорт, у тому числі таксі, туди заїжджати не зможуть.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що евакуація зі вказаних населених пунктів Білгородщини не є провалом у створенні так званої санітарної зони на Харківщині, однак нібито пов'язана з обстрілами ЗСУ.

"Ця операція (зі створення "санітарної зони" на Харківщині, – ред.) триває, вона триватиме до успішного завершення", – цитує Пєскова РБК.

Речник Путіна наголосив, що поки такої зони не створено, українські військові продовжують атакувати російську територію.

"З тим, щоб вжити необхідних заходів для гарантування безпеки населення, запроваджуються нові практики", - резюмував Пєсков.