Росія звинуватила Україну в обстрілі селища на Білгородщині: нібито троє постраждалих

Про це він написав у Telegram.

"Внаслідок прямого влучення снаряда до приватного житлового будинку постраждали двоє чоловіків і жінка: в одного чоловіка поранення грудної клітки, у другого - осколкове поранення м'яких тканин живота, у жінки - осколкове поранення в області лопатки", - написав Гладков.

За попередньою інформацією губернатора, пошкоджені автівки та три приватні будинки, один з яких повністю зруйнований.