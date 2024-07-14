Росія звинуватила Україну в обстрілі селища на Білгородщині: нібито троє постраждалих
Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив про нібито обстріл селища Нова Таволжанка Шебекинського міського округу. Унаслідок цього буцімто постраждали три людини
Про це він написав у Telegram.
"Внаслідок прямого влучення снаряда до приватного житлового будинку постраждали двоє чоловіків і жінка: в одного чоловіка поранення грудної клітки, у другого - осколкове поранення м'яких тканин живота, у жінки - осколкове поранення в області лопатки", - написав Гладков.
За попередньою інформацією губернатора, пошкоджені автівки та три приватні будинки, один з яких повністю зруйнований.
- Напередодні Гладков заявив про нібито обстріл міста Шебекіно. Російська влада стверджує про буцімто 8 постраждалих.
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