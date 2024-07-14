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Війна з Росією: хроніка
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Росія звинуватила Україну в обстрілі селища на Білгородщині: нібито троє постраждалих

14 липня, 2024 неділя
23:31
Війна з Росією Білгородщина

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив про нібито обстріл селища Нова Таволжанка Шебекинського міського округу. Унаслідок цього буцімто постраждали три людини

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Про це він написав у Telegram.

"Внаслідок прямого влучення снаряда до приватного житлового будинку постраждали двоє чоловіків і жінка: в одного чоловіка поранення грудної клітки, у другого - осколкове поранення м'яких тканин живота, у жінки - осколкове поранення в області лопатки", - написав Гладков.

За попередньою інформацією губернатора, пошкоджені автівки та три приватні будинки, один з яких повністю зруйнований.

  • Напередодні Гладков заявив про нібито обстріл міста Шебекіно. Російська влада стверджує про буцімто 8 постраждалих.
Теги:
Росія
Білгород
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