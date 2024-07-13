Влада Білгородщини звинуватила Україну в атаці по Шебекіно: нібито 8 постраждалих
Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив про нібито обстріл міста Шебекіно. Російська влада стверджує про буцімто 8 постраждалих
Про це він написав у Telegram.
За словами пропагандиста, поранення отримали 8 мирних жителів. У однієї з постраждалої осколкові поранення плеча та живота, у другої - осколкові поранення обох ніг, шиї, а також непроникні поранення грудної клітки та черевної стінки, в одного чоловіка відкрита черепно-мозкова травма.
Деяким людям, як каже Гладков, надали допомогу на місці, вони продовжать лікування амбулаторно.
Зазначається, що також через нібито обстріл пошкодженні житлові будинки, соціальні об'єкти та автівки.
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Вночі 3 липня у Новоросійську пролунали вибухи, влада заявила про атаку безпілотних катерів на місто, у якому розташована основна частина Чорноморського флоту РФ.
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