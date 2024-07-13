Влада Білгородщини звинуватила Україну в атаці по Шебекіно: нібито 8 постраждалих

Про це він написав у Telegram.

За словами пропагандиста, поранення отримали 8 мирних жителів. У однієї з постраждалої осколкові поранення плеча та живота, у другої - осколкові поранення обох ніг, шиї, а також непроникні поранення грудної клітки та черевної стінки, в одного чоловіка відкрита черепно-мозкова травма.

Деяким людям, як каже Гладков, надали допомогу на місці, вони продовжать лікування амбулаторно.

Зазначається, що також через нібито обстріл пошкодженні житлові будинки, соціальні об'єкти та автівки.