У Новоросійську заявили про атаку безпілотних катерів: там знаходиться військово-морська база РФ
Вночі у Новоросійську пролунали вибухи, влада заявила про атаку безпілотних катерів на місто, у якому знаходиться основна частина Чорноморського флоту РФ
Про це повідомляє російський опозиційний телеграм-канал "АСТРА".
"У Новоросійську вибухи, мер заявив про відбиття атаки безекіпажних катерів", - ідеться в повідомленні
Мер Новоросійська Андрій Кравченко закликав місцевих мешканців не перебувати на відкритому просторі біля моря.
Мешканці Новоросійська повідомляють у соцмережах про потужні вибухи, які публікують місцеві телграм-канали.
- У вівторок, 2 липня, міністерство оборони Росії відзвітувало, що протягом ночі їхні сили ППО нібито знищили низку безпілотників над територіями двох областей РФ й окупованого Криму..
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