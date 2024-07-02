У Росії заявили про атаку безпілотників на дві області і Крим
У вівторок, 2 липня, міністерство оборони Росії відзвітувало, що протягом ночі їхні сили ППО нібито знищили низку безпілотників над територіями двох областей РФ й окупованого Криму
Про це йдеться у зведенні російського відомства.
Зазначається, що протягом минулої ночі на території Російської Федерації черговими засобами ППО начебто було перехоплено та знищено 11 безпілотників.
Так, по 4 безпілотними буцімто збили над територіями Білгородської і Брянської областей та ще три - над Кримом.
В атаці росіяни традиційно звинувачують українську сторону.
- Напередодні міністерство оборони Росії заявляло, що уночі 1 липня їхня протиповітряна оборона знищила 36 нібито українських дронів над трьома регіонами.
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