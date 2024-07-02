У Росії заявили про атаку безпілотників на дві області і Крим

Про це йдеться у зведенні російського відомства.

Зазначається, що протягом минулої ночі на території Російської Федерації черговими засобами ППО начебто було перехоплено та знищено 11 безпілотників.

Так, по 4 безпілотними буцімто збили над територіями Білгородської і Брянської областей та ще три - над Кримом.

В атаці росіяни традиційно звинувачують українську сторону.