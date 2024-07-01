У РФ заявили про збиття майже 40 безпілотників над трьома областями
Міністерство оборони Росії заявило, що у ніч проти понеділка, 1 липня, їхня протиповітряна оборона знищила 36 нібито українських дронів над трьома регіонами
Про це йдеться у зведенні російського відомства.
"Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу об'єктами на території Російської Федерації", - кажуть у міноборони РФ.
За їхніми даними, засоби ППО за ніч знищили та придушили 36 безпілотників. Зокрема, йдеться про 18 БПЛА над територією Брянської області, 9 дронів над Курським регіоном та ще 9 - над Білгородською областю.
- Цієї ночі у Дніпрі пролунали вибухи. Російські окупанти атакували місто балістикою, унаслідок чого поранень зазнали семеро людей, серед них - підліток.
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