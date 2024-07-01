Росіяни вночі вдарили балістикою по Дніпру: є постраждалі і руйнування
У ніч проти понеділка, 1 липня, у Дніпрі пролунали вибухи. Російські окупанти атакували місто балістикою, унаслідок чого поранень зазнали семеро людей, серед них - підліток
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що через російську атаку у Дніпрі постраждали 7 людей, зокрема, 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно.
Крім того, у житловому районі пошкоджений магазин, потрощені дахи та вікна в приватних будинках і багатоповерхівках. Інформація уточнюється.
Фото: Дніпропетровська ОВА
Повітряні сили ЗСУ вночі повідомили про ракетну небезпеку, а о 02:08 та 02:11 - про пуски ракет на місто. Повітряна тривога в області була оголошена о 01:58.
- Днем раніше, 30 червня, російська окупаційна армія вдарила КАБом по терміналу "Нової пошти" в середмісті Харкова. На місці влучання спалахнула пожежа, 1 людина загинула, 9 поранено.
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