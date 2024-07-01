Росіяни вночі вдарили балістикою по Дніпру: є постраждалі і руйнування

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



Зазначається, що через російську атаку у Дніпрі постраждали 7 людей, зокрема, 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно.



Крім того, у житловому районі пошкоджений магазин, потрощені дахи та вікна в приватних будинках і багатоповерхівках. Інформація уточнюється.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Повітряні сили ЗСУ вночі повідомили про ракетну небезпеку, а о 02:08 та 02:11 - про пуски ракет на місто. Повітряна тривога в області була оголошена о 01:58.