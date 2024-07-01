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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни вночі вдарили балістикою по Дніпру: є постраждалі і руйнування

1 липня, 2024 понедiлок
07:48
Війна з Росією Росіяни вночі 1 липня вдарили балістикою по Дніпру

У ніч проти понеділка, 1 липня, у Дніпрі пролунали вибухи. Російські окупанти атакували місто балістикою, унаслідок чого поранень зазнали семеро людей, серед них - підліток

Зміст

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що через російську атаку у Дніпрі постраждали 7 людей, зокрема, 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно.

Крім того, у житловому районі пошкоджений магазин, потрощені дахи та вікна в приватних будинках і багатоповерхівках. Інформація уточнюється.

Росіяни вночі 1 липня вдарили балістикою по Дніпру

Фото: Дніпропетровська ОВА

Повітряні сили ЗСУ вночі повідомили про ракетну небезпеку, а о 02:08 та 02:11 - про пуски ракет на місто. Повітряна тривога в області була оголошена о 01:58.

  • Днем раніше, 30 червня, російська окупаційна армія вдарила КАБом по терміналу "Нової пошти" в середмісті Харкова. На місці влучання спалахнула пожежа, 1 людина загинула, 9 поранено.
Теги:
Україна
Дніпро
російська армія
Дніпропетровщина
ракетний удар
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