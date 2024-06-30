Росіяни вдарили КАБом по підприємству в Харкові: 1 людина загинула, серед постраждалих - 8-місячне немовля, спалахнула пожежа

Про звуки вибухів повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов о 16:25.

О 16:43 він заявив про влучання КАБу в цивільне підприємство в середмісті Харкова.

"Влучання КАБу майже в центрі міста. У цивільне підприємство. На місці пожежа. Є поранені", - написав він.

Згодом очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов уточнив, що станом на 16:46 відомо про пʼятьох поранених. Серед них немовля.

За словами Терехова, також сталося загоряння 7 автомобілів підприємства.

"Немовля восьми місяців та пʼятеро дорослих постраждали внаслідок терористичного удару по Харкову. Горять 7 машин постраждалого підприємства. Обстеження місця прильоту триває", - додав він.

Синєгубов уточнив, що підприємство, на якому спалахнула пожежа, є відділенням пошти.

О 17:03 Терехов повідомив про одного загиблого внаслідок російського удару.

"Вже маємо інформацію про одного загиблого, на превеликий жаль. Обстеження місця прильоту триває", - заявив він.

Кількість поранених зросла до 8.

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