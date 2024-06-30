Росіяни вдарили КАБом по підприємству в Харкові: 1 людина загинула, серед постраждалих - 8-місячне немовля, спалахнула пожежа
У неділю, 30 червня, російська окупаційна армія вдарила КАБом по підприємству в середмісті Харкова. На місці влучання спалахнула пожежа, 1 людина загинула, 8 поранено
Про звуки вибухів повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов о 16:25.
О 16:43 він заявив про влучання КАБу в цивільне підприємство в середмісті Харкова.
"Влучання КАБу майже в центрі міста. У цивільне підприємство. На місці пожежа. Є поранені", - написав він.
Згодом очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов уточнив, що станом на 16:46 відомо про пʼятьох поранених. Серед них немовля.
За словами Терехова, також сталося загоряння 7 автомобілів підприємства.
"Немовля восьми місяців та пʼятеро дорослих постраждали внаслідок терористичного удару по Харкову. Горять 7 машин постраждалого підприємства. Обстеження місця прильоту триває", - додав він.
Синєгубов уточнив, що підприємство, на якому спалахнула пожежа, є відділенням пошти.
О 17:03 Терехов повідомив про одного загиблого внаслідок російського удару.
"Вже маємо інформацію про одного загиблого, на превеликий жаль. Обстеження місця прильоту триває", - заявив він.
Кількість поранених зросла до 8.
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