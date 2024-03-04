На Галапагоських островах розпочалося виверження вулкана

Про це повідомляє Reuters.

У міністерстві охорони навколишнього середовища Еквадору підтвердили, що небезпеки немає, оскільки острів, на якому розташований вулкан, є безлюдним.

"Викиди газу і теплові аномалії були виявлені за допомогою супутникових систем", - зазначили в міністерстві, додавши, що виверження не вплине на туризм на островах.

Востаннє вулкан вивергався у 2020 році після кількох років активності. За даними представників влади, це виверження, ймовірно, було сильнішим, ніж ті, що реєструвалися раніше.

Довідково: Ла-Кумбре на острові Фернандіна - один з численних діючих вулканів на Галапагоських островах, які розташовані майже за 1000 км від материкового Еквадору.