На Галапагоських островах розпочалося виверження вулкана
У неділю, 4 березня, уряд Еквадору повідомив про початок потужного виверження вулкана Ла-Кумбре, що входить до складу Галапагоського архіпелагу
Про це повідомляє Reuters.
У міністерстві охорони навколишнього середовища Еквадору підтвердили, що небезпеки немає, оскільки острів, на якому розташований вулкан, є безлюдним.
"Викиди газу і теплові аномалії були виявлені за допомогою супутникових систем", - зазначили в міністерстві, додавши, що виверження не вплине на туризм на островах.
Востаннє вулкан вивергався у 2020 році після кількох років активності. За даними представників влади, це виверження, ймовірно, було сильнішим, ніж ті, що реєструвалися раніше.
Довідково: Ла-Кумбре на острові Фернандіна - один з численних діючих вулканів на Галапагоських островах, які розташовані майже за 1000 км від материкового Еквадору.
- 15 січня повідомлялось, що на індонезійському острові Флорес Тимур евакуювали близько 6500 людей через потужне виверження вулкана Левотобі Лакі-лакі, який за добу вивергався 40 разів.
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