На італійській Сицилії під час виверження вулкан Етна викинув 5-кілометровий стовп попелу
Ввечері суботи, 6 липня, на італійській Сицилії розпочалось виверження вулкана Етна, який викинув лаву та 5-кілометровий стовп попелу
Про це інформує ANSA.
В результаті виверження попіл розлетівся над сусідньою Катанією, при цьому повітряний простір аеропорту східного сицилійського міста не був закритий, як це було під час деяких нещодавніх вивержень.
Вулкан також вивергнув свіжий потік лави.
За даними Інституту вулканології INGV, це був останній "пароксизм" у новій фазі вулканічної активності Етни, яка розпочалася минулого року.
Нещодавно INGV заявив, що знайшов "серце" вулкану, яке підживлює його активність, і "енергія всередині вулкану зростає".
-
18 травня на індонезійському острові Хальмахера сталося виверження вулкана Ібу. Унаслідок цього із семи прилеглих сіл довелося евакуювати людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.42 Купівля 40.42Продаж 40.93
- EUR Купівля 43.63Продаж 44.32
- Актуальне
- Важливе