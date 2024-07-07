Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ На італійській Сицилії під час виверження вулкан Етна викинув 5-кілометровий стовп попелу

На італійській Сицилії під час виверження вулкан Етна викинув 5-кілометровий стовп попелу

7 липня, 2024 неділя
15:46
Світ Виверження вулкана Етна 7 липня 2024 року на Сицилії

Ввечері суботи, 6 липня, на італійській Сицилії розпочалось виверження вулкана Етна, який викинув лаву та 5-кілометровий стовп попелу

Зміст

Про це інформує ANSA.

В результаті виверження попіл розлетівся над сусідньою Катанією, при цьому повітряний простір аеропорту східного сицилійського міста не був закритий, як це було під час деяких нещодавніх вивержень.

Вулкан також вивергнув свіжий потік лави.

За даними Інституту вулканології INGV, це був останній "пароксизм" у новій фазі вулканічної активності Етни, яка розпочалася минулого року.

Нещодавно INGV заявив, що знайшов "серце" вулкану, яке підживлює його активність, і "енергія всередині вулкану зростає".

  • 18 травня на індонезійському острові Хальмахера сталося виверження вулкана Ібу. Унаслідок цього із семи прилеглих сіл довелося евакуювати людей.

Теги:
Італія
виверження вулкану
Читайте також:
Володимир Путін
5 липня, 2024 п'ятниця
Путін вимагає від України капітуляції для припинення вогню, – ISW
Віктор Орбан і Володимир Путін
6 липня, 2024 субота
Візит Орбана до Москви спровокував конфлікт між Угорщиною та Німеччиною, - Bloomberg
спека
6 липня, 2024 субота
Синоптикиня Наталка Діденко попередила українців про надзвичайну спеку до 40 °C
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.42
    Купівля 40.42
    Продаж 40.93
  • EUR
    Купівля 43.63
    Продаж 44.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
7 липня
16:38
Ірина Веретеннікова
Підозрювану в рекламуванні "Єдиної Росії" доньку ексмера Полтави випустили із СІЗО, - ЗМІ
16:32
Інтерв’ю
Україна ЄС
До кінця російської агресії вікно можливостей для України буде відкритим, а далі побачимо … - польський політик Борусевич
16:26
Херсон
Росіяни обстріляли житлові квартали Херсона: постраждала вагітна жінка
16:03
OPINION
Сергій Таран
Британія Стармера повернеться в ЄС?
15:31
На Покровському напрямку українські зенітники збили російський літак Су-25
15:19
Боголюбов і Коломойський
Ексспіввласник групи "Приват" Боголюбов утік до Австрії, дізнавшись про загрозу арешту, - ЗМІ
15:17
вибори у Франції
Явка найвища з 1981 року: У Франції проходить другий тур дострокових парламентських виборів
15:14
Ексклюзив
ОПЗЖ
Є ризик того, що після війни проросійські партії будуть брати активну участь в політичному житті України, - політолог Кошель
14:43
електроенергія, відключення
Графіки відключення світла почнуть діяти з 16:00
14:39
Джо Байден
Світові лідери у приватних розмовах висловлюють занепокоєння станом здоров'я Байдена, - Politico
14:24
вагітність
Росіяни на ТОТ не беруть на облік вагітних українок без російського паспорта, - ЦНС
14:16
газ
Після влаштованого партизанами вибуху тиждень без газу проведуть 14 населених пунктів поблизу Алушти
14:09
OPINION
Борислав Береза
Армія не погодиться бути цапами-відбувайлами
14:05
06 травня 2024 року, Ізраїль, Тель-Авів: ізраїльські демонстранти блокують шосе Аялон-Південний
У Ізраїлі демонстранти перекрили автошляхи. Вимагають угоди з ХАМАС щодо перемир'я
14:03
Джо Байден
Радіоведучим, які брали у Байдена інтерв’ю після дебатів, наперед роздали запитання, - АР
12:57
акція українців в Парижі
У Парижі українці пройшли маршем із закликом підтримати вступ України до НАТО
12:36
"Пекло на землі": воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає Часів Яр на Донеччині
"Акцент зміщується ближче до Торецького напрямку": в ОСУВ "Хортиця" розповіли про обстановку після виходу ЗСУ з району "Канал" у Часовому Яру
12:34
Джон Ландау
Продюсер "Титаніка" та "Аватара" 63-річний Джон Ландау помер після тривалої боротьби з раком
12:21
Партизани виявили "критичні проблеми" на заводі в Тюмені, де збирають російські бомбардувальники
12:08
РФ ударила по припортовій інфраструктурі Одещини, 04.07.24
Атака РФ на Одещину 4 липня: кількість жертв зросла до двох
12:02
OPINION
Віктор Каспрук
Путін чекає на Трампа
11:43
Естонія
Аби запобігти обходу санкцій: Естонія посилить митний контроль на кордоні з Росією
11:34
Саломе Зурабішвілі
"Завдає шкоди стратегічному партнерству і матиме поганий вплив": президентка Грузії про скасування спільних навчань зі США
11:15
"Пекло на землі": воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає Часів Яр на Донеччині
"Цифра надто велика": у ЗСУ спростували дані Forbes про втрату 99 тис. військових Росії у битві за Часів Яр
10:53
Херсон
Вночі РФ обстріляла центр Херсона, в результаті пожежі повністю вигоріло кафе: в ОВА показали наслідки "прильотів"
10:50
напад з ножем
У Чернігові чоловік з ножем накинувся на групу людей: є поранений
10:38
Оновлено
Україна-НАТО
"Нищите ворогів на морі, суходолі та в повітрі": Сирський і Зеленський привітали Військово-Морські сили із професійним святом
10:10
Міністри закордонних справ Великої Британії і Німеччини Девід Леммі та Анналена Бербок
Очільник МЗС Британії здійснив свій перший візит на новій посаді до Німеччини
10:02
OPINION
Павло Клімкін
Праві — це нова нормальність європейської політики
10:00
Оновлено
новини Львівщини
У Воронезькій області РФ нібито після атаки БПЛА на складі лунають вибухи: населення евакуюють
10:00
Свято в Україні
7 липня професійне свято відзначають одразу два види ЗСУ: кого привітати у цей день
09:32
ГУР уразило військові об’єкти росіян у тимчасово окупованих Дебальцевому та Новолуганському
09:21
Ексклюзив
Після вибуху у ворожому таборі неподалік Маріуполя окупанти залучали швидкі з сусідніх районів, - Андрющенко
09:18
сектор Гази
У Газі обстріляли школу: загинули щонайменше 16 людей, десятки поранених
08:45
В Індії обвалилася п'ятиповерхівка: щонайменше 7 людей загинули, ще декілька можуть бути під завалами
08:31
збірна Англії, Євро-2024
Євро-2024: результати матчів 6 липня
08:26
ЗСУ
На фронті за минулу добу сталося 151 боєзіткнення, найбільше атак окупантів Сили оборони відбили на Покровському напрямку
08:24
окупанти Маріуполь
За минулу добу окупанти вбили 2 жителів Донеччини, ще 8 поранені
08:14
Обстріл Дніпропетровщини 7 линя
Росіяни вночі атакували Нікопольщину і Павлоград: є постраждалі
08:13
обстріл, ППО
Вночі РФ атакувала Україну двома "Іскандерами" та 13 БПЛА: що збила українська ППО
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV