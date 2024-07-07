На італійській Сицилії під час виверження вулкан Етна викинув 5-кілометровий стовп попелу

Про це інформує ANSA.

В результаті виверження попіл розлетівся над сусідньою Катанією, при цьому повітряний простір аеропорту східного сицилійського міста не був закритий, як це було під час деяких нещодавніх вивержень.

Вулкан також вивергнув свіжий потік лави.

За даними Інституту вулканології INGV, це був останній "пароксизм" у новій фазі вулканічної активності Етни, яка розпочалася минулого року.

Нещодавно INGV заявив, що знайшов "серце" вулкану, яке підживлює його активність, і "енергія всередині вулкану зростає".