На кордоні Литви й Білорусі застрягли близько 2 тис. вантажівок

Про це пише LRT.

"За моїм приблизним підрахунком, зараз застрягло від 1500 до 2000 вантажівок", - заявив віцепрезидент національної асоціації автомобільних перевізників Олег Тарасов.

За його словами, нині незрозуміло, скільки збитків понесуть литовські перевізники, оскільки Мінськ ще не оголосив заходів у відповідь.

Тарасов каже: один день простою для вантажівки коштує близько 200 євро. Водночас для транспорту, який стоїть на кордоні 10-15 днів, – ціна може сягати 3 тис. євро.

Загалом збитки можуть сягнути 6 млн євро з урахуванням простою близько 2 тис. вантажівок.

"Якщо Білорусь відповість контрзаходами, втрати будуть набагато вищими", – додав віцепрезидент.

Водночас генеральний секретар Міжнародного альянсу з транспорту та логістики Повілас Дріжас заявив, що ситуація вимагає негайних дій, адже "на практиці не залишилося життєздатних шляхів для виходу - навіть через Польщу чи Латвію".