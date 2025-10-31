На кордоні Литви й Білорусі застрягли близько 2 тис. вантажівок
Після рішення Вільнюса закрити на місяць кордон близько 2 тис. вантажівок застрягли на литовсько-білоруському кордоні
Про це пише LRT.
"За моїм приблизним підрахунком, зараз застрягло від 1500 до 2000 вантажівок", - заявив віцепрезидент національної асоціації автомобільних перевізників Олег Тарасов.
За його словами, нині незрозуміло, скільки збитків понесуть литовські перевізники, оскільки Мінськ ще не оголосив заходів у відповідь.
Тарасов каже: один день простою для вантажівки коштує близько 200 євро. Водночас для транспорту, який стоїть на кордоні 10-15 днів, – ціна може сягати 3 тис. євро.
Загалом збитки можуть сягнути 6 млн євро з урахуванням простою близько 2 тис. вантажівок.
"Якщо Білорусь відповість контрзаходами, втрати будуть набагато вищими", – додав віцепрезидент.
Водночас генеральний секретар Міжнародного альянсу з транспорту та логістики Повілас Дріжас заявив, що ситуація вимагає негайних дій, адже "на практиці не залишилося життєздатних шляхів для виходу - навіть через Польщу чи Латвію".
- 29 жовтня повідомлялось, що пункти пропуску на кордоні між Литвою та Білоруссю залишатимуться закритими для більшості мандрівників до кінця листопада у відповідь на нещодавні порушення литовського повітряного простору метеокулями контрабандистів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.68 Купівля 41.68Продаж 42.13
- EUR Купівля 48.23Продаж 48.87
- Актуальне
- Важливе