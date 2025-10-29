Литва залишить кордон із Білоруссю закритим до 30 листопада через інциденти з повітряними кулями
Пункти пропуску на кордоні між Литвою та Білоруссю залишатимуться закритими для більшості мандрівників до кінця листопада у відповідь на нещодавні порушення литовського повітряного простору метеокулями контрабандистів
Про це повідомляє Reuters.
"Ми не виключаємо продовження дії цих заходів настільки, наскільки це буде необхідно. Якщо ми і надалі будемо спостерігати напади, спрямовані проти Литви, ми продовжимо застосовувати ці суворі заходи", - заявила прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене.
Повітряні кулі, що транспортували коробки з цигарками, обмотані пакувальною стрічкою, цього місяця вже п’ять разів призводили до тимчасового закриття аеропортів у Литві.
Правоохоронці затримали кількох підозрюваних контрабандистів, які прибули забирати посилки там, де приземлилися кулі, а також виписали їм штрафи до кількох тисяч євро.
Зазначається, що закриття кордону не стосується дипломатів, громадян країн ЄС, НАТО та України, які виїжджають із Білорусі, людей, що прямують транзитом до Калінінградської області РФ, а також іноземців із гуманітарними візами, що були видані Литвою.
- 24 жовтня Литва закривала два найбільші аеропорти та призупиняла роботу пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю після того, як на її територію занесло гелієві метеокулі. Це був третій подібний інцидент у країні за останній місяць.
- 26 жовтня президент Литви Гітанас Науседа закликав уряд розглянути можливість повного закриття кордону з Білоруссю та обмеження транзиту до російського Калінінграда через зростання загрози потрапляння до країни контрабанди і порушення роботи литовських аеропортів.
- У понеділок, 27 жовтня, Литва оголосила про закриття кордону з Білоруссю, через регулярні порушення з її боку повітряного простору, які Вільнюс вважає гібридними атаками.
