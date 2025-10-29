Литва залишить кордон із Білоруссю закритим до 30 листопада через інциденти з повітряними кулями

Про це повідомляє Reuters.

"Ми не виключаємо продовження дії цих заходів настільки, наскільки це буде необхідно. Якщо ми і надалі будемо спостерігати напади, спрямовані проти Литви, ми продовжимо застосовувати ці суворі заходи", - заявила прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене.

Повітряні кулі, що транспортували коробки з цигарками, обмотані пакувальною стрічкою, цього місяця вже п’ять разів призводили до тимчасового закриття аеропортів у Литві.

Правоохоронці затримали кількох підозрюваних контрабандистів, які прибули забирати посилки там, де приземлилися кулі, а також виписали їм штрафи до кількох тисяч євро.

Зазначається, що закриття кордону не стосується дипломатів, громадян країн ЄС, НАТО та України, які виїжджають із Білорусі, людей, що прямують транзитом до Калінінградської області РФ, а також іноземців із гуманітарними візами, що були видані Литвою.