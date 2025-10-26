Президент Литви Науседа запропонував обмежити транзит до російського Калінінграда та закрити кордон з Білоруссю
Президент Литви Гітанас Науседа закликав уряд розглянути можливість повного закриття кордону з Білоруссю та обмеження транзиту до російського Калінінграда через зростання загрози потрапляння до країни контрабанди і порушення роботи литовських аеропортів
Про це пише LRT.
"Президент оцінює останні інциденти та перебої в роботі аеропортів як гібридну атаку проти Литви, на яку необхідно реагувати як симетричними, так і асиметричними засобами", – йдеться в заяві адміністрації президента Литви.
За словами Науседи, найближчими днями уряд має запропонувати способи реагування.
Серед можливих кроків він назвав тривале закриття литовсько-білоруського кордону та обмеження транзитного сполучення з Калінінградською областю РФ.
У вівторок президент проведе міжвідомчу нараду для обговорення цих питань.
- 24 жовтня Литва закривала два найбільші аеропорти та призупиняла роботу пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю після того, як на її територію занесло гелієві метеокулі. Це був третій подібний інцидент у країні за останній місяць.
