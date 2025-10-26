Президент Литви Науседа запропонував обмежити транзит до російського Калінінграда та закрити кордон з Білоруссю

Про це пише LRT.

"Президент оцінює останні інциденти та перебої в роботі аеропортів як гібридну атаку проти Литви, на яку необхідно реагувати як симетричними, так і асиметричними засобами", – йдеться в заяві адміністрації президента Литви.

За словами Науседи, найближчими днями уряд має запропонувати способи реагування.

Серед можливих кроків він назвав тривале закриття литовсько-білоруського кордону та обмеження транзитного сполучення з Калінінградською областю РФ.

У вівторок президент проведе міжвідомчу нараду для обговорення цих питань.