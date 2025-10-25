Литва закрила аеропорти та пункти пропуску на кордоні з Білоруссю через повітряні кулі з контрабандою

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що аеропорти Вільнюса і Каунаса були закриті з міркувань безпеки до 2 години ночі, а прикордонні переходи з Білоруссю залишатимуться закритими до полудня неділі.

Національний центр управління кризовими ситуаціями Литви заявив, що в п'ятницю радари зафіксували "десятки повітряних куль".

Офіційно влада Литви заявляє, що повітряні кулі використовуються контрабандистами для переправлення сигарет. Однак Вільнюс також покладає політичну відповідальність на режим Олександра Лукашенка, близького союзника Володимира Путіна, звинувачуючи його в тому, що він свідомо не перешкоджає цій незаконній діяльності.

"Комісія з національної безпеки збереться наступного тижня і оцінить, що можна зробити найближчим часом, аби це стало болючим для контрабандистів і для режиму Лукашенка, який дозволяє їм процвітати", - заявила прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене.