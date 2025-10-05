До Литви з території Білорусі залетіли 25 метеозондів
У ніч на неділю, 5 жовтня, повітряний простір Литви порушили 25 метеозондів, які залетіли з території Білорусі. Через це на кілька годин довелося закрити Вільнюський аеропорт, деякі рейси затримали або скасували
Про це пише LRT.
За даними Національного центру управління в кризових ситуаціях (NKVC), підібні метеозонди зазвичай використовуються контрабандистами.
Як повідомив представник NKVC Дарюс Бута, значна частина цих повітряних куль – 13-14 – була помічена над Вільнюсом та Вільнюським повітом. Два з них пролетіли безпосередньо над Вільнюським аеропортом.
Читайте також: Росія відчуває, що вона затиснута між країнами НАТО на Балтії, - експерт Гончар
"Вночі зафіксовано порушення повітряного простору Литви. Всього помічено 25 метеозондів, що прилетіли з боку Білорусі", - зазначив він.
О 22:16 за місцевим часом адміністрація "Литовських аеропортів" була змушена повністю закрити повітряний простір Вільнюського аеропорту. Авіасполучення відновилося о 4:50 ранку.
Наразі NKVC з'ясовує, скільки з виявлених зондів впало на території Литви і скільки з них могли перевозити контрабандні вантажі.
- На тлі загострення ситуації на східних кордонах НАТО, міністерка оборони Литви Довілє Шакалєнє та президент Чехії Петр Павел висловились щодо необхідності збивати російські літаки, що порушують повітряний простір Альянсу.
