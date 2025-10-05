До Литви з території Білорусі залетіли 25 метеозондів

Про це пише LRT.

За даними Національного центру управління в кризових ситуаціях (NKVC), підібні метеозонди зазвичай використовуються контрабандистами.

Як повідомив представник NKVC Дарюс Бута, значна частина цих повітряних куль – 13-14 – була помічена над Вільнюсом та Вільнюським повітом. Два з них пролетіли безпосередньо над Вільнюським аеропортом.

"Вночі зафіксовано порушення повітряного простору Литви. Всього помічено 25 метеозондів, що прилетіли з боку Білорусі", - зазначив він.

О 22:16 за місцевим часом адміністрація "Литовських аеропортів" була змушена повністю закрити повітряний простір Вільнюського аеропорту. Авіасполучення відновилося о 4:50 ранку.

Наразі NKVC з'ясовує, скільки з виявлених зондів впало на території Литви і скільки з них могли перевозити контрабандні вантажі.