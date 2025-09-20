"Туреччина подала приклад 10 років тому". Міністерка оборони Литви та президент Чехії Павел закликали збивати літаки РФ у небі над НАТО
На тлі загострення ситуації на східних кордонах НАТО, міністерка оборони Литви Довілє Шакалєнє та президент Чехії Петр Павел висловились щодо необхідності збивати російські літаки, що порушують повітряний простір Альянсу
Міністерка оборони Литви Довілє Шакалєнє на своїй сторінці в соцмережі Х висловила переконання, що операція НАТО "Східний вартовий" "давно назріла".
Вона підкреслила, що цей факт підтверджують три російські винищувачі над Таллінном.
"Північно-східний кордон НАТО випробовується не просто так. Ми маємо бути рішучими. P. S. Туреччина показала приклад 10 років тому. Пожива для роздумів", - підсумувала вона.
Читайте також: Що зможе "Східний вартовий" і чи наважиться НАТО бути собою?
Подібну позицію висловив президент Чехії Петр Павел. Про це пише Echo24.cz.
За його словами, "надзвичайно безвідповідальні" порушення повітряного простору НАТО з боку РФ можуть мати серйозні наслідки, включаючи потенційне збиття російських літаків.
"Я мушу назвати це надзвичайно безвідповідальною поведінкою, оскільки порушення повітряного простору є приводом для активації оборонних механізмів і, отже, збиття такого літака. А цього, безумовно, не хотів би ніхто з нашого боку, ні з російського", - наголосив Павел.
- У пʼятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії. Уряд держави запросив консультації з Північноатлантичним альянсом за 4 статтею.
- НАТО скличе Північноатлантичну раду наступного тижня.
