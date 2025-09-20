"Туреччина подала приклад 10 років тому". Міністерка оборони Литви та президент Чехії Павел закликали збивати літаки РФ у небі над НАТО

Міністерка оборони Литви Довілє Шакалєнє на своїй сторінці в соцмережі Х висловила переконання, що операція НАТО "Східний вартовий" "давно назріла".

Вона підкреслила, що цей факт підтверджують три російські винищувачі над Таллінном.

"Північно-східний кордон НАТО випробовується не просто так. Ми маємо бути рішучими. P. S. Туреччина показала приклад 10 років тому. Пожива для роздумів", - підсумувала вона.

Подібну позицію висловив президент Чехії Петр Павел. Про це пише Echo24.cz.

За його словами, "надзвичайно безвідповідальні" порушення повітряного простору НАТО з боку РФ можуть мати серйозні наслідки, включаючи потенційне збиття російських літаків.

"Я мушу назвати це надзвичайно безвідповідальною поведінкою, оскільки порушення повітряного простору є приводом для активації оборонних механізмів і, отже, збиття такого літака. А цього, безумовно, не хотів би ніхто з нашого боку, ні з російського", - наголосив Павел.