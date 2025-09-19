Повітряний простір Естонії порушили три російські винищувачі МіГ-31. Каллас заявила, що Путін випробовує рішучість Заходу

Про це пише The Guardian із посиланням на уряд Естонії.

Зазначено, що сьогодні три російські винищувачі без дозволу залетіли в естонський повітряний простір і загалом пробули там протягом 12 хвилин. Міністр оборони Ханно Певкур назвав інцидент "безпрецедентно жорстким".

Postimees додає: винищувачі РФ не мали плану польотів і радіозвʼязку.

Наразі МЗС Естонії вручило ноту протесту російському послу.

Водночас Politico повідомляє із посиланням на джерела, що МіГ-31 пролетіли близько 10 км в Естонії та прямували до її столиці – Талліна. За словами співрозмовників видання, НАТО підіймало в повітря італійські F-35, аби відбити російські винищувачі.

Реакція ЄС

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас відреагувала на інцидент, назвавши його "надзвичайно небезпечною провокацією".

Це знаменує собою третє подібне порушення повітряного простору ЄС за кілька днів і ще більше посилює напруженість у регіоні. ЄС повністю солідарний з Естонією", – написала вона.

Каллас наголосила, що тримає звʼязок з естонським урядом, і Євросоюз підтримуватимесвої держави у зміцненні їхньої оборони.

Путін випробовує рішучість Заходу. Ми не повинні проявляти слабкість", – додала дипломат.