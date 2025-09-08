Російський вертоліт Мі-8 залетів у повітряний простір Естонії: російському дипломату вручили ноту протесту
Російський військовий вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір Естонії та перебував там кілька хвилин. Міністерство закордонних справ Естонії вручило ноту протесту тимчасово повіреному у справах посольства Росії
Про це повідомляє пресслужба Естонських оборонних сил.
За даними відомства, інцидент стався у неділю, 7 вересня, близько полудня в районі острова Вайндлоо. Вертоліт перебував у повітряному просторі Естонії близько чотирьох хвилин.
У Силах оборони уточнили, що літальний апарат не мав плану польоту, летів із вимкненим транспондером та не підтримував двостороннього радіозв’язку з естонськими диспетчерськими службами.
У зв’язку з інцидентом Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії та вручило йому ноту протесту.
Це вже третє порушення російською стороною естонського повітряного простору від початку року.
- Російський прикордонний корабель незаконно увійшов у територіальні води Естонії, це спричинило дипломатичний протест з боку Таллінна.
