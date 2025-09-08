Російський вертоліт Мі-8 залетів у повітряний простір Естонії: російському дипломату вручили ноту протесту

Про це повідомляє пресслужба Естонських оборонних сил.

За даними відомства, інцидент стався у неділю, 7 вересня, близько полудня в районі острова Вайндлоо. Вертоліт перебував у повітряному просторі Естонії близько чотирьох хвилин.

У Силах оборони уточнили, що літальний апарат не мав плану польоту, летів із вимкненим транспондером та не підтримував двостороннього радіозв’язку з естонськими диспетчерськими службами.

У зв’язку з інцидентом Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії та вручило йому ноту протесту.

Це вже третє порушення російською стороною естонського повітряного простору від початку року.