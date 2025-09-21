Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Росія відчуває, що вона затиснута між країнами НАТО на Балтії, - експерт Гончар
Ексклюзив

Росія відчуває, що вона затиснута між країнами НАТО на Балтії, - експерт Гончар

Євген Козярін
21 вересня, 2025 неділя
21:08
Світ оборона країн Балтії

Росія відчуває, що вона затиснута між країнами НАТО і тепер вони думають, що тепер потрібно компенсувати засилля Альянсу там через агресію проти Латвії, Литви та Естонії

Зміст

Про це заявив президент Центру глобалістики "Стратегія XXI",  експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар в етері Еспресо. 

"Візьмемо Естонію. В Естонії нема в класичному розумінні тих військово-повітряних сил, які могли б там підняти, наприклад, перехоплювачі і здійснити там перехоплення порушників повітряного простору. В них просто нема цього. Тобто тому і є ось ця поліцейська місія Альянсу, яка була започаткована. Підкреслюю, вона поліцейська. Тобто вона якби обмежена. От цією місією просто виштовхнути порушника. А у порушника були ракети під крилами", - сказав він.

Гончар додав, що порушник би міг сприйняти це як "агресивне НАТО пішло в наступ і застосувати зброю". 

"І зверніть увагу на заяву міністерства оборони Росії. Вони ж сказали: "Ні. Ми нічого не порушували". І це дуже характерна річ. От коли ми говоримо про те, де може Росія діяти і як, Сувалський коридор - це про це вже говорять роками і роками, і я не думаю, що будуть там активні дії", - додав експерт.

Він акцентував - є те, на що слід звернути увагу і не випадкові провокації в небі над Естонією.

"Це те, що Росія зараз відчуває, що вона затиснута між альянсом, бо одна ситуація була, коли Фінляндія і Швеція не були членами альянсу, а країни Балтії і Польща стали такими. А інша ситуація, коли із півночі Фінської затоки і з півдня і все Балтійське море - це НАТО. І тому, якби, звідси йде ось цей тиск в бік півдня Балтики, себто країн Балтії, які, по розумінню Росії, тепер потрібно компенсувати засилля НАТО тим, щоб повернути Балтію в "ісконно русское лоно", як вони вважають", - підсумував Гнчар.

2025, неділя
21 вересня
20:33
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну ударними дронами ввечері 21 вересня: в Запоріжжі працювала ППО
20:29
Біньямін Нетаньягу
"Палестинська держава не буде створена на захід від Йордану": Нетаньягу відреагував на її визнання Великою Британією, Канадою та Австралією
20:12
Оновлено
"Колос" - "Верес" 0:0 (Ковалівка, 20.09.2025)
"Кривбас" розтрощив "Епіцентр" у шаленому поєдинку, "Металіст 1925" розбив "Полтаву", а "ЛНЗ Черкаси" перемогли "Рух": результати та розклад матчів 6-го туру УПЛ
20:01
OPINION
Про заповіт Масарика
19:48
Оновлено
На Кропивніччині затримали чоловіка, який стріляв у правоохоронців з саморобного револьвера
19:40
Ексклюзив
Василь Шкляр
Я готовий забрати і Кубань, і Курщину, але треба, щоб ці землі стали питомо українськими, - Шкляр
19:38
Оновлено
прапор Палестини
Британія, Канада та Австралія офіційно визнали Палестину як державу. Ізраїль: це ще більше дестабілізує регіон
19:27
Ексклюзив
Молдова
Імідж європейського курсу в Молдові прив'язаний до іміджу провладної партії, - аналітикиня Присяжнюк
19:19
онячне затемнення
Останнє сонячне затемнення цього року: коли його чекати
19:18
Сирія призначила дату перших парламентських виборів після повалення режиму Асада
19:00
Інтерв’ю
Вільям Тейлор
Американський дипломат Тейлор: Ми не почнемо війну через безпілотник чи ракету, які впадуть у Литві чи Польщі
18:29
Огляд
Євреї-хасиди, Умань
Рош га-Шана – початок нового циклу: як євреї відзначають старт 5786 року та чому їдуть в Умань
18:16
Юлія Сенюк (вона ж Джозефіна Джексон)
Українська порноакторка Джозефін Джексон виїхала з країни: що сталося
18:12
Ексклюзив
Ілля Пономарьов
Дмитра Козака можуть використати у переговорах з Україною, - опозиціонер Пономарьов
18:03
OPINION
Чи готують Добкіни "майдан"?
17:52
Ярослава Магучіх
Магучіх здобула "бронзу" на ЧС-2025 зі стрибків у висоту, Левченко - п'ята
17:30
Інтерв’ю
Пьотр Кульпа
Польський політик Кульпа: формула РФ вичерпалася, процес розвалу - невідворотний
17:23
ВПК КНДР (Північної Кореї)
Північна Корея готується до масштабного військового параду
17:15
Ексклюзив
Василь Шкляр
Нашу перемогу ми повинні оцінювати тверезо, - Шкляр
16:49
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 82 бої: третина з них на Покровському напрямку
16:37
Погода, осінь
"Тепло і навіть дуже тепло": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 22 вересня
16:35
Бородянська селищна голова Ірина Захарченко
На земельній комісії у Бородянці постраждала селищна голова: її схопили за волосся, вдарили, погрожували
16:07
Папа Лев XIV
Папа Римський засудив примусове виселення палестинців з Гази
16:05
Ексклюзив
газ
Радниця заступника голови КМДА Грамотна розповіла, як Київ готується до опалювального сезону
16:00
OPINION
Трамп і Тайвань: руйнація системи безпеки
15:32
атака дронами, шахед, герань
Росіяни під час атаки на Ніжин скинули з дрона вибухівку на автостраду. Це вперше
15:27
Ексклюзив
Будівництво Нацмеморіалу у Мархалівці по спрощеній процедурі матиме наслідки, - мешканка села Чеченкова
15:21
Естонія
На прохання Естонії вперше скликається екстренне засідання Радбезу ООН: яка причина
15:00
Аналітика
штучний інтелект
Влада алгоритмів: чи дійсно цифрові міністри та ШІ-керівники можуть замінити уряди
14:59
Британських депутатів навчатимуть захищатися від шпигунів з РФ та Китаю
14:23
Дональд Трамп
Трамп, його син, Ді Венс і Такер Карлсон виступлять на похороні Чарлі Кірка, де очікується 100 тисяч присутніх
14:22
суд, санкції
У Полтаві адвокатку та її спільника взяли під варту за схему з ухилення від мобілізації
14:05
OPINION
Україна і Непал: аналогії
13:52
У 4 класі ЗНО проводитися не буде, лише ДПА для оцінки рівня знань
13:29
Огляд
світ, міжнародний огляд
Гарантії безпеки для України вимагають готовності до боротьби з Росією, а Естонія просить НАТО про консультації. Акценти світових ЗМІ 21 вересня
13:09
винищувач F-16
Російські літаки, що вторглись в повітряний простір Естонії, проігнорували сигнали винищувачів НАТО, - AP
12:41
хакери
Нардеп-"слуга" Федієнко каже про витік у мережу даних 20 млн українців. Мінцифри стверджує, що файл є підробним, а дані не походять з Дії
12:10
Інтерв’ю
Василь Шкляр
Василь Шкляр: "Мова навіть у Радянському Союзі врятувала мене від тюрми"
12:00
OPINION
Боягузство з традиціями
11:09
Дональд Трамп
США нарощують видобуток нафти та знижують ціни, щоб посилити тиск на Росію, - Трамп
Більше новин
