Росія відчуває, що вона затиснута між країнами НАТО на Балтії, - експерт Гончар

Про це заявив президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар в етері Еспресо.

"Візьмемо Естонію. В Естонії нема в класичному розумінні тих військово-повітряних сил, які могли б там підняти, наприклад, перехоплювачі і здійснити там перехоплення порушників повітряного простору. В них просто нема цього. Тобто тому і є ось ця поліцейська місія Альянсу, яка була започаткована. Підкреслюю, вона поліцейська. Тобто вона якби обмежена. От цією місією просто виштовхнути порушника. А у порушника були ракети під крилами", - сказав він.

Гончар додав, що порушник би міг сприйняти це як "агресивне НАТО пішло в наступ і застосувати зброю".

"І зверніть увагу на заяву міністерства оборони Росії. Вони ж сказали: "Ні. Ми нічого не порушували". І це дуже характерна річ. От коли ми говоримо про те, де може Росія діяти і як, Сувалський коридор - це про це вже говорять роками і роками, і я не думаю, що будуть там активні дії", - додав експерт.

Він акцентував - є те, на що слід звернути увагу і не випадкові провокації в небі над Естонією.

"Це те, що Росія зараз відчуває, що вона затиснута між альянсом, бо одна ситуація була, коли Фінляндія і Швеція не були членами альянсу, а країни Балтії і Польща стали такими. А інша ситуація, коли із півночі Фінської затоки і з півдня і все Балтійське море - це НАТО. І тому, якби, звідси йде ось цей тиск в бік півдня Балтики, себто країн Балтії, які, по розумінню Росії, тепер потрібно компенсувати засилля НАТО тим, щоб повернути Балтію в "ісконно русское лоно", як вони вважають", - підсумував Гнчар.