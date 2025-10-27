Литва закрила кордон з Білоруссю через постійні порушення повітряного простору
У понеділок, 27 жовтня, Литва оголосила про закриття кордону з Білоруссю, через регулярні порушення з її боку повітряного простору, які Вільнюс вважає гібридними атаками
Про це повідомляє міністерство закордонних справ Литви.
"МЗС повідомило представнику Білорусі, що Литва закриває державний кордон з Республікою Білорусь до подальшого повідомлення", - заявили у міністерстві.
Там поінформували, що Білорусі було повторено рішучий протест щодо постійних порушень повітряного простору Литви та назвали бездіяльність Мінська "гібридною атакою".
Представника посольства Білорусі викликали до МЗС Литви після порушення повітряного простору ввечері 26 жовтня, коли запущений з її території рій метеозондів створив загрозу цивільній авіації та громадській безпеці.
- 24 жовтня Литва закривала два найбільші аеропорти та призупиняла роботу пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю після того, як на її територію занесло гелієві метеокулі. Це був третій подібний інцидент у країні за останній місяць.
- 26 жовтня президент Литви Гітанас Науседа закликав уряд розглянути можливість повного закриття кордону з Білоруссю та обмеження транзиту до російського Калінінграда через зростання загрози потрапляння до країни контрабанди і порушення роботи литовських аеропортів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.82 Купівля 41.82Продаж 42.31
- EUR Купівля 48.66Продаж 49.33
- Актуальне
- Важливе