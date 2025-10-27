Литва закрила кордон з Білоруссю через постійні порушення повітряного простору

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Литви.

"МЗС повідомило представнику Білорусі, що Литва закриває державний кордон з Республікою Білорусь до подальшого повідомлення", - заявили у міністерстві.

Там поінформували, що Білорусі було повторено рішучий протест щодо постійних порушень повітряного простору Литви та назвали ​​бездіяльність Мінська "гібридною атакою".

Представника посольства Білорусі викликали до МЗС Литви після порушення повітряного простору ввечері 26 жовтня, коли запущений з її території рій метеозондів створив загрозу цивільній авіації та громадській безпеці.