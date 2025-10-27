Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Литва закрила кордон з Білоруссю через постійні порушення повітряного простору

Дмитро Марценишин
27 жовтня, 2025 понедiлок
22:00
У понеділок, 27 жовтня, Литва оголосила про закриття кордону з Білоруссю, через регулярні порушення з її боку повітряного простору, які Вільнюс вважає гібридними атаками

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Литви

"МЗС повідомило представнику Білорусі, що Литва закриває державний кордон з Республікою Білорусь до подальшого повідомлення", - заявили у міністерстві. 

Там поінформували, що Білорусі було повторено рішучий протест щодо постійних порушень повітряного простору Литви та назвали ​​бездіяльність Мінська "гібридною атакою". 

Представника посольства Білорусі викликали до МЗС Литви після порушення повітряного простору ввечері 26 жовтня, коли запущений з її території рій метеозондів створив загрозу цивільній авіації та громадській безпеці.

  • 24 жовтня Литва закривала два найбільші аеропорти та призупиняла роботу пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю після того, як на її територію занесло гелієві метеокулі. Це був третій подібний інцидент у країні за останній місяць.
  • 26 жовтня президент Литви Гітанас Науседа закликав уряд розглянути можливість повного закриття кордону з Білоруссю та обмеження транзиту до російського Калінінграда через зростання загрози потрапляння до країни контрабанди і порушення роботи литовських аеропортів. 
22:33
Валентин Манько
"Звичайна карта Google Map, показав як є": очільник штурмових військ ЗСУ Манько каже, що опубліковані ним фото з мапами не підпадають під гриф "таємно"
22:13
Оновлено
ЗСУ, Сили оборони
Від початку доби на фронті відбулося 168 боїв, 25 - на Костянтинівському напрямку
22:04
Ексклюзив
нафтопереробний завод у Мумбаї, Індія
На рахунках компаній РФ в індійських банках копичаться рупії і їх не можуть вивести з країни, - економіст Ус
22:02
Ексклюзив
Володимир Огризко
Лінія Москви зрозуміла, але ця історія добігає кінця: Огризко про спроби Путіна знову обдурити Трампа
21:25
Денис Шмигаль та міністр оборони Хорватії Іван Анушич (ліворуч)
Україна домовилася з Хорватією про спільне виробництво зброї
20:58
Латвія
У Латвії викрили групу осіб, яких підозрюють в організації підпалів на замовлення РФ
20:36
Ексклюзив
ракети США, зброя
Аналітик Костогризов прокоментував можливість розгортання військ США у Венесуелі
20:26
EF-2000 Typhoon
Туреччина уклала угоду з Британією на закупівлю 20 винищувачів Typhoon за 8 млрд фунтів
20:21
Ексклюзив
Покровськ
Передчасно говорити, що окупанти в короткостроковій перспективі захоплять Покровськ, - військовий експерт Снєгирьов
20:04
"Головна ціль росіян – саме Покровськ, у місті тривають бої": Зеленський провів розмову з військовими
20:03
Ексклюзив
прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі
Новий уряд у Японії може посилити підтримку України, - аналітикиня
20:01
OPINION
Нам буде тяжко, коли за кожне підставлене плече виставлятимемо один одному рахунки
19:52
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 27 жовтня
19:51
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Хлопці дуже мотивовані: у 128-й ОГШБр розповіли про бійців, які прийшли за контрактом у віці 18–24 років
19:46
президент Камеруну Поль Бія
Поль Бія в 92 роки увосьме став президентом Камеруну
19:36
Bring Kids Back UA
"Треба вбити, бо вони українці": Україна повернула 17 дітей та підлітків з ТОТ
19:33
Ексклюзив
росія китай
"Підтримка Росії в суспільстві КНР висока": китаєзнавець розповів про симпатиків України
19:17
Дональд Трамп
Трамп назвав Венса й Рубіо головними претендентами на посаду президента США у 2028 році
19:15
Юрій Ушаков
У Кремлі запевнили, що готові до зустрічі Путіна й Трампа та назвали умову її проведення
19:08
Огляд
Валентин Манько
Участь в АТО, міжнародний розшук та спроба потрапити у ВРУ: чим багата біографія полковника Манька, який засвітив військові мапи у TikTok
18:43
ракета "Буревестник" з ядерним двигуном
РФ запускала ракету "Буревісник" з архіпелагу Нова Земля в Північному Льодовитому океані, – розвідка Норвегії
18:17
Віктор Орбан
"Угорщина дуже залежить від російської нафти й газу": Орбан назвав помилкою нові санкції Трампа проти РФ
18:05
Ексклюзив
Лавров
Майстерно "грає дурника": американіст Довгополий про заяву Лаврова нібито Кремль готовий прийняти концепцію Трампа щодо України
18:00
OPINION
блог Олександр Красовицький
Світ Трампа
17:53
Володимир Зеленський
"Нафтопереробка" РФ платить відчутну ціну й платитиме ще більшу": Зеленський провів Ставку
17:39
Ексклюзив
Володимир Горбач
Нам сподобається завершення війни, але не план примусу, який намагатимуться нав‘язати США, - аналітик Горбач
17:28
вбивство діти війна
За час повномасштабного вторгнення РФ убила 661 дитину, – генпрокурор Кравченко
17:16
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:01
Гроші
Politico: ЄС шукає альтернативу, на випадок невдачі плану з використанням заморожених активів РФ для підтримки України
16:59
Патріарх РПЦ Кирил
Як ФСБ під прикриттям церкви просуває "русскій мир". Нове розслідування The Insider
16:50
Ексклюзив
хакери
"Осінтери можуть навіть сказати, де це відео могло бути зроблене": Inform Napalm про карти з грифом "таємно", які очільник штурмових військ ЗСУ Манько опублікував у TikTok
16:44
Володимир Зеленський
Україна і лідери ЄС протягом 7-10 днів працюватимуть над мирним планом щодо завершення війни, - Зеленський
16:03
OPINION
"Буревестник" і блеф: Кремль імітує готовність до війни з НАТО, щоб тиснути на Захід
15:53
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Суд Італії схвалив екстрадицію українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків", до Німеччини
15:05
(НРК) TerMIT
Військові через систему DOT-Chain Defence зможуть отримувати НРК в межах програми "Армія Дронів Бонус", - Міноборони
14:36
насилля
"Підозрюють у сексуальному насильстві щодо 11-річної": У Києві затримали дитячого тренера з джиу-джитсу
14:04
OPINION
Дайте змогу бойовим підрозділам брати до себе ексСЗчшників без рішень судів
13:59
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна
Естонія висловила готовність збивати дрони РФ, що порушують її повітряний простір
13:58
Ексклюзив
ракета "Буревестник" з ядерним двигуном
Це прояв російської гігантоманії: оглядач порталу "Мілітарний" Кушніков щодо випробування РФ нової ракети "Буревісник"
13:37
"Повага до мови та її розвитку": українці написали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності
Більше новин
