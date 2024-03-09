На кордоні США і Мексики розбився гелікоптер: загинули двоє людей
У п'ятницю, 8 березня, над американо-мексиканським кордоном у Техасі розбився гелікоптер, загинули двоє солдатів національної гвардії та агент прикордонного патруля
Про це повідомляє АР.
Зазначається, що гелікоптер UH-72 Lakota був призначений місією федерального уряду з охорони кордону. Він впав поблизу Ріо-Гранде-Сіті.
Аварія сталася в середині дня в п'ятницю, коли вертоліт виконував авіаційні операції. Причини катастрофи поки не відомі.
Крім двох загиблих, ще один військовий на борту отримав поранення. Він перебуває у важкому стані.
За даними судді округу, на момент аварії на борту перебували жінка та троє чоловіків. Імена загиблих не оприлюднюються.
- 23 лютого у США поблизу Бунвіля також розбився вертоліт національної гвардії штату Міссісіпі AH-64 Apache, унаслідок чого загинули двоє пілотів, також є постраждалі.
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