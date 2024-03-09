На кордоні США і Мексики розбився гелікоптер: загинули двоє людей

Про це повідомляє АР.

Зазначається, що гелікоптер UH-72 Lakota був призначений місією федерального уряду з охорони кордону. Він впав поблизу Ріо-Гранде-Сіті.

Аварія сталася в середині дня в п'ятницю, коли вертоліт виконував авіаційні операції. Причини катастрофи поки не відомі.

Крім двох загиблих, ще один військовий на борту отримав поранення. Він перебуває у важкому стані.

За даними судді округу, на момент аварії на борту перебували жінка та троє чоловіків. Імена загиблих не оприлюднюються.