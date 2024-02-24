У США розбився вертоліт нацгвардії Міссісіпі: є загиблі та постраждалі
У п'ятницю, 23 лютого, у США поблизу Бунвіля розбився вертоліт національної гвардії штату Міссісіпі AH-64 Apache, унаслідок чого загинули двоє пілотів, також є постраждалі
Про це йдеться у заяві нацгвардії Міссісіпі.
Згідно з повідомленнями управління державної авіації, авіакатастрофа сталася в лісистій місцевості в окрузі Прентіс, приблизно о 14:00 за місцевим часом.
"У доповіді шерифа Ренді Толара підтверджується трагічна загибель двох солдатів... внаслідок катастрофи", - йдеться в заяві нацгвардії.
Зазначається, що на момент аварії вертоліт AH-64 Apache здійснював звичайний тренувальний політ.
Також повідомляється про двох постраждалих військовослужбовців внаслідок падіння повітряного засобу.
"Зараз наша головна турбота полягає в тому, щоб забезпечити належну допомогу постраждалим, щоб підтримати членів родини, що вижили. Один солдат був у роті 1-149 авіаційного полку, а другий солдат був у роті D 2-151 підрозділу медичної евакуації Лакота національної гвардії Міссісіпі", - зазначається в заяві НГ.
Розслідування аварії триває.
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