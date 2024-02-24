У США розбився вертоліт нацгвардії Міссісіпі: є загиблі та постраждалі

Про це йдеться у заяві нацгвардії Міссісіпі.

Згідно з повідомленнями управління державної авіації, авіакатастрофа сталася в лісистій місцевості в окрузі Прентіс, приблизно о 14:00 за місцевим часом.

"У доповіді шерифа Ренді Толара підтверджується трагічна загибель двох солдатів... внаслідок катастрофи", - йдеться в заяві нацгвардії.

Зазначається, що на момент аварії вертоліт AH-64 Apache здійснював звичайний тренувальний політ.

Також повідомляється про двох постраждалих військовослужбовців внаслідок падіння повітряного засобу.

"Зараз наша головна турбота полягає в тому, щоб забезпечити належну допомогу постраждалим, щоб підтримати членів родини, що вижили. Один солдат був у роті 1-149 авіаційного полку, а другий солдат був у роті D 2-151 підрозділу медичної евакуації Лакота національної гвардії Міссісіпі", - зазначається в заяві НГ.

Розслідування аварії триває.