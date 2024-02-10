У США розбився літак бізнес-класу Bombardier: є загиблі
Двомоторний бізнес-джет Bombardier Challenger 600 розбився в п'ятницю поблизу міста Неаполь в американському штаті Флорида. Загинули дві людини
Про це повідомляє телеканал NBC.
За його даними, літак, що вилетів з Огайо, впав прямо на автомобільну дорогу. За попередніми даними, причиною аварії стала несправність двигуна. На фотографіях і відео, опублікованих телеканалом, видно, як над місцем аварії піднімаються чорні клуби диму. Під час розслідування події поліція перекрила рух на кількох смугах автостради.
Доля пасажирів та членів екіпажу залишається невідомою. Згідно з відкритими даними, на борту цього типу літаків могло перебувати від 10 до 12 людей. Місцевий шериф повідомив про двох загиблих. За його словами, наразі невідомо, чи були загиблі на борту літака.
Національна рада з безпеки на транспорті та Управління цивільної авіації США розпочали розслідування, там підтвердили, що на борту перебувало пʼятеро людей.
За даними сервісу FlightAware, літак із реєстраційним номером N823KD прилетів до Неаполя зі штату Огайо, наступним пунктом призначення було місто Форт-Лодердейл, штат Флорида.
- 28 січня біля аеродрому бельгійського міста Спа розбився невеликий пасажирський літак. Він врізався в автомобіль, унаслідок чого загинули двоє громадян Німеччини.
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