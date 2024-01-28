У Бельгії розбився літак: загинули громадяни Німеччини

Про це пише Spiegel.

Зазначається, що загинули пілот і ще одна людина, вони були громадянами Німеччини. Натомість, як повідомляється, власник припаркованого автомобіля, який перебував поруч, не постраждав.

Аварія сталася приблизно за 100 метрів від аеропорту. На місці катастрофи перебуває влада.