У Бельгії розбився літак: загинули громадяни Німеччини
Біля аеродрому бельгійського міста Спа розбився невеликий пасажирський літак. Він врізався в автомобіль, унаслідок чого загинули двоє громадян Німеччини
Про це пише Spiegel.
Зазначається, що загинули пілот і ще одна людина, вони були громадянами Німеччини. Натомість, як повідомляється, власник припаркованого автомобіля, який перебував поруч, не постраждав.
Аварія сталася приблизно за 100 метрів від аеропорту. На місці катастрофи перебуває влада.
- Уранці 17 січня у столиці Киргизстану місті Бішкек під час навчального польоту розбився військовий гелікоптер Мі-8, внаслідок чого постраждали люди.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.67 Купівля 37.67Продаж 38.31
- EUR Купівля 40.9Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе