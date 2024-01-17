У столиці Киргизстану впав військовий вертоліт Мі-8: є постраждалі
Уранці середи, 17 січня, у столиці Киргизстану місті Бішкек під час навчального польоту розбився військовий гелікоптер Мі-8, внаслідок чого постраждали люди
Про це інформує 24.kg.
Зазначається, що інцидент стався близько 11:00 неподалік села Достук.
За даними джерел киргизького видання, внаслідок аварії є один загиблий.
Водночас у міністерстві оборони Киргизстану повідомляють лише про постраждалих. Точну кількість жертв там не назвали.
Там зазначили, що гелікоптер сил повітряної оборони в ході навчально-тренувальних польотів зробив вимушену жорстку посадку. Наразі детальніші причини й обставини аварії з'ясовуються.
- Нагадаємо, у серпні 2023 року у Челябінській області РФ також впав гелікоптер Мі-8, що належав ФСБ. На його борту перебувало 3 людей, всі загинули.
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