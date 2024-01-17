У столиці Киргизстану впав військовий вертоліт Мі-8: є постраждалі

Про це інформує 24.kg.

Зазначається, що інцидент стався близько 11:00 неподалік села Достук.

За даними джерел киргизького видання, внаслідок аварії є один загиблий.

Водночас у міністерстві оборони Киргизстану повідомляють лише про постраждалих. Точну кількість жертв там не назвали.

Там зазначили, що гелікоптер сил повітряної оборони в ході навчально-тренувальних польотів зробив вимушену жорстку посадку. Наразі детальніші причини й обставини аварії з'ясовуються.