У Челябінській області впав вертоліт ФСБ, весь екіпаж загинув, — росЗМІ

Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

Гелікоптер зазнав аварії поряд із селищем Прудне. Повідомляється, що борт проводив тренувальний політ, пілоти відпрацьовували маневр "зліт-посадка". Також зазначається, що наразі не відомо, що стало причиною аварії.

Своєю чергою телеграм-канал Shot припускає, що причиною аварії стала відмова двигуна.

Також, раніше повідомлялося про 4 членів екіпажу, за останніми уточненими даними виявилося, що їх було 3.