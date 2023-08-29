У Челябінській області впав вертоліт ФСБ, весь екіпаж загинув, — росЗМІ
У вівторок, 29 серпня, у Челябінській області РФ впав гелікоптер Мі-8, що належав ФСБ. На його борту перебувало 3 людей, всі загинули
Про це повідомляє телеграм-канал Baza.
Гелікоптер зазнав аварії поряд із селищем Прудне. Повідомляється, що борт проводив тренувальний політ, пілоти відпрацьовували маневр "зліт-посадка". Також зазначається, що наразі не відомо, що стало причиною аварії.
Своєю чергою телеграм-канал Shot припускає, що причиною аварії стала відмова двигуна.
Також, раніше повідомлялося про 4 членів екіпажу, за останніми уточненими даними виявилося, що їх було 3.
- У суботу, 12 серпня, поблизу російського Калінінграда начебто через технічну несправність впав винищувач Су-30, внаслідок чого загинули усі члени екіпажу.
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