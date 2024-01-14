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На півострові Рейк'янес в Ісландії розпочалось п'яте за останні три роки виверження вулкана

14 січня, 2024 неділя
11:32
Світ Вулкан вивергає лаву та дим під час виверження на півострові Рейк’янес, Ісландія, 14 січня 2024 р.

У неділю, 14 січня, метеорологічне управління Ісландії повідомило, що на південному заході країни сталося виверження вулкана, що стало п'ятим на півострові Рейк'янес з 2021 року

Про це повідомляє Reuters.

Розташована між Євразійською та Північноамериканською тектонічними плитами, двома найбільшими на планеті, Ісландія є сейсмічною та вулканічною гарячою точкою, оскільки ці дві плити рухаються в протилежних напрямках.

За повідомленням Агентства цивільного захисту, для оцінки ситуації та визначення точного місця виверження був відправлений гелікоптер берегової охорони.

Виверження почалося на північ від рибальського містечка Гріндавік, але досі не було зрозуміло, звідки саме виходить лава і в якому напрямку вона тече.

  • Останнє виверження на півострові почалося у вулканічній системі Свартсенгі 18 грудня після повної евакуації 4000 жителів міста Гріндавік. Зрештою, Гріндавік був врятований, оскільки лава потекла в іншому напрямку від міста.
Ісландія
виверження вулкану
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