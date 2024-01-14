На півострові Рейк'янес в Ісландії розпочалось п'яте за останні три роки виверження вулкана

Про це повідомляє Reuters.

Розташована між Євразійською та Північноамериканською тектонічними плитами, двома найбільшими на планеті, Ісландія є сейсмічною та вулканічною гарячою точкою, оскільки ці дві плити рухаються в протилежних напрямках.

За повідомленням Агентства цивільного захисту, для оцінки ситуації та визначення точного місця виверження був відправлений гелікоптер берегової охорони.

Виверження почалося на північ від рибальського містечка Гріндавік, але досі не було зрозуміло, звідки саме виходить лава і в якому напрямку вона тече.