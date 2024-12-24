На російському судні в Середземному морі стався вибух: двоє членів екіпажу зникли безвісти
У понеділок, 23 грудня, російське судно Ursa Major зазнало аварії у міжнародних водах між Іспанією та Алжиром. Унаслідок цього двоє членів екіпажу вважаються зниклими безвісти
Про це повідомляє Español.
Зазначається, що вибух пролунав у машинному відділенні корабля. Чотирнадцять членів екіпажу були врятовані та доставлені до порту Картахени, а двоє залишаються зниклими безвісти.
Судно під прапором Росії вийшло з Санкт-Петербурга 12 днів тому і прямувало до порту Владивостока, куди воно повинно було прибути 22 січня.
Довідка. Ursa Major – 15-річний вантажний корабель, побудований у 2009 році.
- Нагадаємо, 15 грудня два російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239", які перевозили мазут, розломилися навпіл у Керченській протоці.
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