На російському судні в Середземному морі стався вибух: двоє членів екіпажу зникли безвісти

Про це повідомляє Español.

Зазначається, що вибух пролунав у машинному відділенні корабля. Чотирнадцять членів екіпажу були врятовані та доставлені до порту Картахени, а двоє залишаються зниклими безвісти.

Судно під прапором Росії вийшло з Санкт-Петербурга 12 днів тому і прямувало до порту Владивостока, куди воно повинно було прибути 22 січня.

Довідка. Ursa Major – 15-річний вантажний корабель, побудований у 2009 році.