Світ надав Україні підтримки на $20 млрд, - НБУ
Сукупна фінансова міжнародна підтримка України з початку війни перевищилла $20 млрд
Про це повідомив глава Нацбанку України Кирило Шевченко в інтерв'ю міжнародній канадській організації Toronto Centre.
"Фінансова допомога, виділена Україні, на сьогодні перевищує $20 млрд. Частину вже виплачено", - сказав він.
На початку березня Шевченко повідомляв про понад $15 млрд в еквіваленті сукупної міжнародної допомоги.
- Нагадаємо, Україна отримала 1,4 млрд доларів екстреної допомоги МВФ.
- Світовий банк затвердив додатковий пакет підтримки для України обсягом у понад $700 млн.
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