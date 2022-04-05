Світ надав Україні підтримки на $20 млрд, - НБУ

Про це повідомив глава Нацбанку України Кирило Шевченко в інтерв'ю міжнародній канадській організації Toronto Centre.

"Фінансова допомога, виділена Україні, на сьогодні перевищує $20 млрд. Частину вже виплачено", - сказав він.



На початку березня Шевченко повідомляв про понад $15 млрд в еквіваленті сукупної міжнародної допомоги.