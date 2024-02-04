Надєждін - це псевдоліберал, який грає на руку Путіну, - дипломат Огризко
Дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко критикує російського "опозиціонера" Бориса Надєждіна, який заявив про свою участь у президентських виборах в Росії в 2024 році
Про це він сказав у вечірньому етері Еспресо.
"Чи буває гарячий лід? - я думаю, що це те саме, що ми говоримо про демократа Надєждіна, ліберала Надєждіна, чи того, хто хоче завершити війну. Я подивився на його кілька інтерв'ю, далі вже немає сенсу це робити. Він такий самий, як і всі інші, тільки трошки притрушений, присипаний цим псевдолібералізмом і мені здається, що це просто гарно розіграна комбінація, коли Путіну виводять у спаринг-партнери очевидно програшного кандидата, що просуває на речі, які в російському суспільстві є неприйнятними - починаючи від цього псевдолібералізму й антивоєнних гасел", - розповів дипломат.
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Огризко наголосив, що російський диктатор Володимир Путін навпаки на цьому тлі виступає уособленням стійкості, того на чому стоїть Росія.
"Ці 200 чи дехто каже 300 тисяч, які прийшли підписатися за Надєждіна, насправді - це крапля в морі, навіть якщо взяти, що в Росії зараз не 146, як вони говорять, а реально там 110, максимум 120 млн, то ці 200 тисяч і потенційно хтось, хто може їх, так би мовити, масштабувати, то це крапля на розпечену сковорідку, те, що випарується в один момент і просто дасть можливість ФСБ в черговий раз з'ясувати, хто ж там думає трошки не так", - пояснив керівник Центру дослідження Росії.
- 14 січня стало відомо, що Борис Надєждін, який бажає взяти участь у виборах президента Росії 2024 року і єдиний з усіх претендентів на цю посаду публічно висловлюється проти ведення війни з Україною, може не встигнути зібрати необхідну для його реєстрації у ЦВК кількість підписів.
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