Надєждін - це псевдоліберал, який грає на руку Путіну, - дипломат Огризко

Про це він сказав у вечірньому етері Еспресо.

"Чи буває гарячий лід? - я думаю, що це те саме, що ми говоримо про демократа Надєждіна, ліберала Надєждіна, чи того, хто хоче завершити війну. Я подивився на його кілька інтерв'ю, далі вже немає сенсу це робити. Він такий самий, як і всі інші, тільки трошки притрушений, присипаний цим псевдолібералізмом і мені здається, що це просто гарно розіграна комбінація, коли Путіну виводять у спаринг-партнери очевидно програшного кандидата, що просуває на речі, які в російському суспільстві є неприйнятними - починаючи від цього псевдолібералізму й антивоєнних гасел", - розповів дипломат.

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Огризко наголосив, що російський диктатор Володимир Путін навпаки на цьому тлі виступає уособленням стійкості, того на чому стоїть Росія.

"Ці 200 чи дехто каже 300 тисяч, які прийшли підписатися за Надєждіна, насправді - це крапля в морі, навіть якщо взяти, що в Росії зараз не 146, як вони говорять, а реально там 110, максимум 120 млн, то ці 200 тисяч і потенційно хтось, хто може їх, так би мовити, масштабувати, то це крапля на розпечену сковорідку, те, що випарується в один момент і просто дасть можливість ФСБ в черговий раз з'ясувати, хто ж там думає трошки не так", - пояснив керівник Центру дослідження Росії.