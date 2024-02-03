"Отримають ефект Зеленського": Портников про кандидатуру Надєждіна на президентських виборах у РФ
Журналіст Віталій Портников вважає, що росіяни можуть бути розчаровані Борисом Надєждіним після його обрання на пост президента РФ
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Якщо росіяни проголосують за Надєждіна з його передвиборчою програмою, то отримають ефект Зеленського. Виявиться, що ніхто не збирається погоджуватись із його пропозиціями. Зокрема, в Україні будуть готові говорити про мирний договір, але за умови виведення всіх російських військ з української території. Теж саме вони почують і від Заходу. Якщо вони хочуть зняти санкції і повернутись до нормального співіснування, то їм треба повернутись до виконання міжнародного права. І тоді росіяни почнуть ставити до Надєждіна питання, зокрема про те, що він їм говорив неправду", - вважає Портников.
Журналіст пояснив, що Надєждін може піти двома шляхами після свого обрання президентом РФ.
"І тоді для Надєждіна виникає проблема - чи дійсно повертатись до міжнародного права, чи ні. Він може вчинити, як Горбачов з Афганістаном. Але потім все це зруйнується. Оскільки, як тільки росіяни бачать, що держава слабка, вони починають її знищувати. Або ж Надєждін заявить про бажання підписати мирний договір, але захоплені території віддавати не захоче. Це буде новим типом режиму, який не нападає, але й не віддає захоплені території", - додав він.
- 14 січня стало відомо, що Борис Надєждін, який бажає взяти участь у виборах президента Росії 2024 року і єдиний з усіх претендентів на цю посаду публічно висловлюється проти ведення війни з Україною, може не встигнути зібрати необхідну для його реєстрації у ЦВК кількість підписів.
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