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NASA звільнить майже 4 тис. висококваліфікованих працівників

Світлана Кравченко
26 липня, 2025 субота
06:35
Світ

Агентство NASA звільнить близько 3870 працівників за власною програмою відкладеного звільнення на тлі зусиль Білого дому зі скорочення апарату федеральних чиновників

Зміст

Про це йдеться у заяві космічного агентства США від 26 липня, пише Bloomberg.

Як зазначається, загальна кількість втрачених працівників може сягнути 3870 осіб. Вказана цифра може змінюватися під час розгляду заявок, зокрема у випадках, якщо працівник відкличе свою участь у програмі або звільнення не буде схвалене.

Також зазначається, що безпека залишається найвищим пріоритетом для Агентства, адже воно прагне перетворитися на більш оптимізовану та ефективну організацію й одночасно "забезпечити повну готовність до нової Золотої епохи досліджень і новацій, зокрема щодо Місяця та Марса".

Видання нагадує, що у 2025 році працівникам NASA запропонували дві окремі можливості для участі в урядовій Програмі відкладеного звільнення.

За підсумками двох етапів програми, а також з урахуванням планового щорічного скорочення персоналу приблизно на 500 осіб, в Агентстві очікують, що чисельність цивільних співробітників становитиме близько 14 тисяч людей.

Перший етап Програми був ініційований на початку роботи адміністрації Трампа, коли федеральним службовцям від імені Департаменту урядової ефективності розіслали електронні листи з пропозицією дострокового виходу. Тоді пропозицією скористалися близько 870 працівників, що становило 4,8% загальної чисельності персоналу NASA.

Другий раунд Програми відкладеного звільнення був ініційований керівництвом NASA на початку червня, з кінцевим терміном подачі заявок до 25 липня. За даними агентства, у другому раунді програмою скористалися близько 3000 осіб, що становить 16,4% персоналу.

Як повідомляється, керівництво NASA працює над скороченням чисельності працівників відповідно до цілей адміністрації Трампа. В рамках цього процесу було впроваджено Програму відкладеного звільнення для уникнення більш масових звільнень.

"Мета, з якою ми це робимо, - мінімізувати будь-які примусові скорочення персоналу в майбутньому. Це і є наша головна мета", - заявила колишня виконувачка обов’язків адміністратора NASA Джанет Петров.

  • Раніше повідомлялося, що Білий дім за кілька днів до запланованого голосування в Сенаті відкликав кандидатуру мільярдера-астронавта Джареда Айзекмана, якого президент Дональд Трамп висував на посаду очільника NASA.
Теги:
Новини
Наука
космос
США
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