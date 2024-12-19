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Наступного року експерти НАТО проведуть аудит військової освіти в Україні

Катерина Ганжа
19 грудня, 2024 четвер
08:36
Світ

У жовтні 2025 року експерти НАТО проведуть інституційний аудит системи військової освіти в Україні. Після – Україна зможе подати заявку на сертифікацію курсів професійної військової освіти за стандартами НАТО

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Завдяки сертифікації курсів та стандартизації освітніх програм Україна зможе не лише покращити рівень підготовки своїх військових, а й забезпечити операційну сумісність української армії з силами Альянсу. Це відкриє можливості для навчання в Україні військовослужбовців держав-членів НАТО", - пояснив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, який курує напрямок військової освіти й науки у відомстві.

У пресслужбі відомства додали, що питання розвитку системи військової освіти на основі стандартів НАТО нещодавно обговорювалося на засіданні Комітету сектору оборони і безпеки в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Директор Департаменту військової освіти і науки Міноборони Володимир Мірненко під час заходу поділився досягненнями та планами щодо трансформації військової освіти, яка проводиться в рамках програми НАТО DEEP.

Зазначається, що проєкт сприяє розробці та синхронізації понад 200 освітніх програм, зокрема, для сержантського та офіцерського складу, з військового планування, прийняття рішень та лідерства.

Як повідомили в Міноборони, з початку реалізації проєкту DEEP в Україні проведено понад тисячу тренінгів, стажувань та інших освітніх заходів. У 2024 році участь українських військовослужбовців у цих заходах зросла на 450%. Загалом у програмі взяли участь понад 15 тисяч учасників.

  • У вересні Україна вперше приєдналась до навчань НАТО з протидії БПЛА. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
військові
НАТО
Військові новини
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