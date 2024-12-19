Наступного року експерти НАТО проведуть аудит військової освіти в Україні
У жовтні 2025 року експерти НАТО проведуть інституційний аудит системи військової освіти в Україні. Після – Україна зможе подати заявку на сертифікацію курсів професійної військової освіти за стандартами НАТО
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
"Завдяки сертифікації курсів та стандартизації освітніх програм Україна зможе не лише покращити рівень підготовки своїх військових, а й забезпечити операційну сумісність української армії з силами Альянсу. Це відкриє можливості для навчання в Україні військовослужбовців держав-членів НАТО", - пояснив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, який курує напрямок військової освіти й науки у відомстві.
У пресслужбі відомства додали, що питання розвитку системи військової освіти на основі стандартів НАТО нещодавно обговорювалося на засіданні Комітету сектору оборони і безпеки в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Директор Департаменту військової освіти і науки Міноборони Володимир Мірненко під час заходу поділився досягненнями та планами щодо трансформації військової освіти, яка проводиться в рамках програми НАТО DEEP.
Зазначається, що проєкт сприяє розробці та синхронізації понад 200 освітніх програм, зокрема, для сержантського та офіцерського складу, з військового планування, прийняття рішень та лідерства.
Як повідомили в Міноборони, з початку реалізації проєкту DEEP в Україні проведено понад тисячу тренінгів, стажувань та інших освітніх заходів. У 2024 році участь українських військовослужбовців у цих заходах зросла на 450%. Загалом у програмі взяли участь понад 15 тисяч учасників.
- У вересні Україна вперше приєдналась до навчань НАТО з протидії БПЛА.
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