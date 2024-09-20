Україна вперше приєдналась до навчань НАТО з протидії БПЛА
10-20 вересня відбувались навчання союзників НАТО і трьох держав-партнерів із тестування систем захисту від дронів. До них вперше приєдналася Україна
Про це йдеться на сайті Північноатлантичного альянсу.
Відомо, у щорічних навчаннях НАТО взяли участь 450 осіб із 19 країн Альянсу, а також три країни-партнери.
Участь України в цих навчаннях є складовою Дорожньої карти інноваційного співробітництва держави з НАТО, яку союзники затвердили на Вашингтонському саміті 2024 року.
"Такі навчання, як C-UAS TIE, дають унікальну можливість разом вирішувати нагальні проблеми, такі як автономія та сумісність дронів, а також вчитися на досвіді бою України у протидії малим безпілотникам", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, упродовж 10-денного навчання в реальних умовах випробували понад 60 систем і технологій протидії безпілотникам: датчики, системи наведення дронів на безпілотники, глушилки та кіберперехоплювачі.
- 14 вересня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс міг би зробити більше для озброєння України, щоб запобігти російському вторгненню у 2022 році.
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