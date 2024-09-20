Україна вперше приєдналась до навчань НАТО з протидії БПЛА

Про це йдеться на сайті Північноатлантичного альянсу.

Відомо, у щорічних навчаннях НАТО взяли участь 450 осіб із 19 країн Альянсу, а також три країни-партнери.

Участь України в цих навчаннях є складовою Дорожньої карти інноваційного співробітництва держави з НАТО, яку союзники затвердили на Вашингтонському саміті 2024 року.

"Такі навчання, як C-UAS TIE, дають унікальну можливість разом вирішувати нагальні проблеми, такі як автономія та сумісність дронів, а також вчитися на досвіді бою України у протидії малим безпілотникам", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, упродовж 10-денного навчання в реальних умовах випробували понад 60 систем і технологій протидії безпілотникам: датчики, системи наведення дронів на безпілотники, глушилки та кіберперехоплювачі.