Столтенберг визнав, що НАТО могло б не допустити вторгнення РФ до України у 2022 році

Про це повідомляє Reuters.

"Зараз ми надаємо військові засоби для війни - тоді ми могли б надати військові засоби для запобігання війні", - заявив він.

Столтенберг вказав на небажання Організації Північноатлантичного договору надавати зброю, про яку просив Київ перед повномасштабним вторгненням Росії, через побоювання ескалації напруженості у відносинах з Росією.

Крім того, Столтенберг висловив переконання, що припинення війни в Україні може бути досягнуто лише за столом переговорів.

"Щоб закінчити цю війну, на певному етапі доведеться знову вести діалог з Росією. Але він має базуватися на українській позиції", - заявив він.