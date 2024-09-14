Столтенберг визнав, що НАТО могло б не допустити вторгнення РФ до України у 2022 році
У суботу, 14 вересня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс міг би зробити більше для озброєння України, щоб запобігти російському вторгненню у 2022 році
Про це повідомляє Reuters.
"Зараз ми надаємо військові засоби для війни - тоді ми могли б надати військові засоби для запобігання війні", - заявив він.
Столтенберг вказав на небажання Організації Північноатлантичного договору надавати зброю, про яку просив Київ перед повномасштабним вторгненням Росії, через побоювання ескалації напруженості у відносинах з Росією.
Крім того, Столтенберг висловив переконання, що припинення війни в Україні може бути досягнуто лише за столом переговорів.
"Щоб закінчити цю війну, на певному етапі доведеться знову вести діалог з Росією. Але він має базуватися на українській позиції", - заявив він.
- У штаб-квартирі НАТО 1 жовтня відбудеться церемонія, під час якої чинний генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг передасть свої повноваження колишньому премʼєр-міністру Нідерландів Марку Рютте.
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після закінчення повноважень 1 жовтня очолить Мюнхенську безпекову конференцію.
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