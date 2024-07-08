НАТО потрібно до 50 додаткових бригад, аби захиститися в разі нападу РФ, - Reuters

Про це пише Reuters з посиланням на анонімне військове джерело.

Співрозмовник інформаційного агентства відмовився розповідати деталі секретного плану. Однак відомо, що бригада складається із 3 - 7 тис. військових, тому створити від 35 до 50 таких підрозділів "було б серйозним викликом".

"Незрозуміло, звідки союзники по НАТО можуть взяти додатковий персонал для 35-50 бригад. Війська можуть бути переведені з інших частин збройних сил, можуть бути набрані додаткові солдати, або члени НАТО можуть вибрати поєднання обох підходів. Протиповітряна оборона є ще одним серйозним недоліком, який виявили військові планувальники НАТО, оскільки війна в Україні продемонструвала важливість цих систем для захисту критичної військової та цивільної інфраструктури", - зазначає Reuters.

Інформаційне агентство зауважує, лідери НАТО на саміті у Вільнюсі минулого року погодили перші за 30 років великі оборонні плани Альянсу й з того часу працюють над їхнім втіленням у військові вимоги.

Очікується, що лідери блоку на Вашингтонському саміті 9-11 липня отримають оновлену інформацію щодо планів.

Офіційний представник Північноатлантичного альянсу зауважив на прохання про коментар: військові планувальники блоку визначили "детальні вимоги до військ і озброєнь, необхідних для захисту Альянсу".

"Повітряна і протиракетна оборона, далекобійна зброя, логістика, а також великі наземні маневрені формування входять до наших головних пріоритетів. НАТО, ймовірно, поставить більш високі цілі за можливостями для союзників, оскільки ми розвиваємо сили, які можуть реалізувати наші плани і протистояти загрозам, з якими ми зіштовхуємось. Ми впевнені, що наше стримування є і буде сильним", - зазначив він.

У матеріалі додають, що ще однією проблемою для НАТО, яке сприймає загрозу повномасштабного нападу РФ на Україну у 2022 році "більш серйозно", є необхідність Німеччини збільшити свої потужності протиповітряної оборони вчетверо.