Про це пише Reuters, посилаючись на анонімні джерела.

Зазначається, що останніми десятиліттями Альянс не бачив потреби у широкомасштабних оборонних планах, проте зараз, після вторгнення Росії в Україну, НАТО ухвалило план на випадок можливого конфлікту з РФ.

Зазначається, що союзникам вдалося досягти згоди навіть попри блокування регіональних планів Туреччиною. Причиною блокування Reuters називає певні географічні формулювання, наприклад ті, що стосуються Кіпру.

"Чудово для Альянсу. Туреччині довелося піти на компроміс", - сказав Reuters один з анонімних дипломатів.

Розробляючи свої регіональні плани, НАТО також дасть країнам вказівки щодо того, як оновити свої сили та матеріально-технічне забезпечення.

Необхідність фінансування цих змін є однією з причин, чому союзники мають намір підвищити цільовий показник військових витрат Альянсу. Офіційні особи НАТО підрахували, що на повну реалізацію планів знадобиться кілька років, хоча вони наголошують, що за потреби альянс може негайно розпочати бій