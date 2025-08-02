Навроцький призначив собі особистого капелана: хто він

Про це у суботу, 2 серпня 2025 року, політик повідомив у мережі Х.

"Я запросив до співпраці салезіанського отця Ярослава Вонсовича, доктора філософії, який буде капеланом президента", - зазначив Навроцький.

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За словами президент-електа, вони обоє з Вонсовиченм належать на одного й того ж середовища, позаяк той так само є польським науковцем та футбольним уболівальником антикомуністичних поглядів.

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"Отець Ярослав Вонсович — священнослужитель і науковець. Мужня людина, патріот, відданий Богу. Антикомуніст, колишній член Федерації бойової молоді. Він також є директором архіву Салезіанської інспекторії у Пілі. Він колишній член ради Музею Другої світової війни (у Гданську; який раніше очолював Навроцький - ред.). Він є засновником соціальної кампанії "Серце для Інки". Він є організатором загальнонаціональних паломництв футбольних уболівальників до Ясної Гори та поїздок на відпочинок для дітей з польських сімей, які проживають у Вільнюському краї. Він є автором кількох сотень наукових та журналістських публікацій, лектором. Він життєрадісна, працьовита та добра людина", - розповів Навроцький.

Як і Навроцький, Вонсович вболіває за футбольний клуб "Лехія Гданськ".