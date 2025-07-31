Зеленський провів першу телефонну розмову з обраним президентом Польщі Навроцьким

Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Сьогодні була хороша наша перша розмова з обраним президентом Польщі Каролем Навроцьким. Привітав із перемогою на виборах 1 червня та побажав успіху. Розраховуємо, що Польща й надалі залишатиметься нашим надійним партнером і союзником", - написав Зеленський.

Він наголосив, що Україна цінує надану Польщею військову, політичну й гуманітарну підтримку.

Президент розповів польському колезі про наслідки чергового масованого удару по Україні, який РФ здійснила в ніч на 31 липня. Також він поінформував про ситуацію на фронті.

"Для нас дуже важливо, щоб Польща продовжувала допомагати Україні. Адже ми захищаємо не лише себе, а й усю нашу Європу, і зокрема Польщу", - наголосив Зеленський.

Сторони обговорили ключові події, які відбудуться найближчими місяцями, домовилися про взаємні візити для обговорення всіх актуальних питань двосторонньої співпраці наживо.

"Обов’язково визначимо формати взаємодії, які дадуть реальний результат для наших країн, наших людей", - резюмував Зеленський.