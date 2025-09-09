Навроцький виступив проти членства України в НАТО та назвав "передчасними" дискусію щодо її вступу до ЄС. МЗС відреагувало
В МЗС України відповіли на заяви президента Польщі про членство України в НАТО і ЄС. У відомстві зауважили, що воно стратегічно необхідне у контексті не припинюваної агресії РФ проти України та всієї європейської системи безпеки
Президент Польщі Кароль Навроцький дав інтервʼю LRT.lt.
Він виступив проти членства України в НАТО.
"Я думаю, що країна, яка перебуває у стані війни, не може вступити до НАТО, бо це означатиме, що і Польща, і Литва будуть у стані війни, тому це обговорення слід відкласти, це просто неможливо. Що стосується Європейського Союзу, ми знаємо, що процеси вступу обох наших країн (Польщі та Литви, - ред.) тривали багато років, і багато чого потрібно було врахувати, зокрема вплив на економічний та бізнес-сектори", - заявив Навроцький.
Він зазначив, що обговорювати членство України в ЄС, на його думку, також зарано.
"Звичайно, я думаю, що Україна має бути частиною цивілізації в майбутньому, якщо ми хочемо шукати прикметники, скажімо, латинська чи західна цивілізація. Однак, на мою думку, сьогоднішня дискусія щодо членства України в Європейському Союзі є передчасною. І, як я вже казав, я як президент Польщі не беру участі в таких дискусіях і більше звертаю увагу на те, що поляки роблять з 2022 року", - наголосив Навроцький.
Він пригадав, що "поляки першими надали Україні таку значну підтримку у вигляді військової техніки та прийняли мільйон українців до Польщі для соціальної підтримки України".
"Тож ми, поляки, вважаємо, що виконали урок солідарності якнайкраще і продовжуємо це робити, відчуваючи те, що сьогодні переживає Україна через напад Російської Федерації. Ми продовжуємо дотримуватися принципу солідарності, звичайно, не вірячи в добрі наміри Володимира Путіна", - додав президент Польщі.
МЗС України відреагувало на заяви польського президента.
"Виходимо з розуміння, що безпекове майбутнє України невід’ємно пов’язане з НАТО, а політичне та економічне майбутнє - з Європейським Союзом. Крім того, держави-учасниці "коаліції охочих" нещодавно погодилися, що членство України в ЄС є однією з гарантій безпеки для України", - заявили в МЗС.
У відомстві акцентували, що членство України у цих альянсах є запорукою безпеки не лише для України, але і для усієї Європи та євроатлантичної спільноти.
"Наголошуємо, що ця позиція отримала підтвердження як у рішеннях НАТО і ЄС, так і у численних заявах лідерів країн-партнерів, зокрема Польщі. Переконані, що обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним. Навпаки, воно стратегічно необхідне у контексті триваючої агресії РФ проти України та всієї європейської системи безпеки", - наголосили в МЗС.
У міністерстві зауважили, що Україна високо цінує продемонстроване Польщею з 2022 року лідерство у підтримці нашої країни, зокрема наданні військової допомоги, забезпеченні ефективної роботи логістичного хабу для міжнародної допомоги, що йде в Україну, а також гостинності для мільйонів українських громадян.
"Переконані, що ця солідарність польської держави та народу з Україною сьогодні закладає основу нашого спільного європейського майбутнього.
Україна продовжує активно працювати з усіма партнерами, зокрема і з Польщею, задля досягнення стратегічної мети - повноправного членства в ЄС і НАТО", - додали в МЗС.
