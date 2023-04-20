Світ не зрозуміє лідерів НАТО, якщо у Вільнюсі Україна не отримає запрошення до Альянсу, - Зеленський
Більшість жителів усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на саміті у Вільнюсі не прозвучить політичне запрошення для України
Про це у вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський.
Він розповів про переговори з очільником НАТО Єнсом Столтенбергом, лейтмотивом яких були "захист України. Захист усього міжнародного порядку, заснованого на правилах. Захист життя".
Також президент підкреслив, що Україна готується до зустрічі у форматі "Рамштайну", "де позиція пана Столтенберга є важливою. Готуємося до наших активних дій на фронті – вони неминучі".
"Готуємось і до саміту НАТО у Вільнюсі, який запланований на літо цього року, але його зміст опрацьовується вже зараз. Саме на таких зустрічах, у контактах різного рівня, які ми ведемо з партнерами. Ані більшість українців, ані більшість європейців, ані більшість жителів усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу", - йдеться у зверненні.
Зеленський зазначив, що Україна все зробила для того, щоб наша заявка була задоволена.
"Складно навіть сказати, чий внесок у європейську та євроатлантичну безпеку більший, ніж наших воїнів… Українців і українок, які своїм життям захищають свободу. Дякую всім партнерам, які нас у цьому підтримують", - додав президент.
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