"Недемократична й недружня країна": поляків закликали швидко покинути Білорусь

Про це пише RMF24.

Речник МЗС Павел Вронський оголосив цю заяву після затримання в Білорусі громадянина Польщі: Мінськ звинувачує його нібито в шпигунстві за російськими та білоруськими військовими під час їхніх навчань "Захід-2025".

"Міністерство закордонних справ категорично не рекомендує подорожувати на територію Білорусі. Польські громадяни можуть там зіткнутися зі ситуаціями, які не будуть для них вигідними. Це недемократична країна, це також недружня країна для Республіки. Я хотів би, щоб до цих попереджень ставилися якомога серйозніше", – заявив Вронський.

За його словами, у разі погіршення безпекової ситуації евакуація поляків з Білорусі "може виявитися значно ускладненою або навіть неможливою".

Водночас речник підкреслив, що Варшава підтримуватиме затриманого Мінськом польського громадянина.

"Ми припускаємо, що однією з цілей цього заходу, яке є явною провокацією, є похитнути ситуацію як у Польщі, так і зміцнити свій імідж в Україні. Ми не хочемо брати участь у такому театрі", – додав Вронський.

