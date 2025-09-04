Полякам і балтійцям страшніше, ніж українцям: військовий експерт розповів про загрози військових навчань росіян у Білорусі
У Білорусі тривають спільні військові навчання Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), які стартували 31 серпня. Завершитись вони мають вже через кілька днів – 6 вересня. Однак фактично відразу стартують російсько-білоруські навчання "Захід-2025". Там, за словами білоруських військових, крім іншого, планують відпрацювати застосування ядерної зброї (без використання ядерної зброї)
Чи можна розцінювати такі навчання як репетицію до ще більшої ескалації конфлікту, та як на це реагують країни Прибалтики та Польща, Еспресо запитав у військового експерта та військового історика Михайла Жирохова.
Чи є загроза українцям через військові навчання в Білорусі
Михайло Жирохов каже, що Білорусь обрали основним майданчиком для таких навчань не лише через політичну лояльність режиму Лукашенка до Кремля. Є й суто практичні фактори.
"Зараз, наприклад, у росіян немає достатньої кількості полігонів. У радянські часи територія Білорусі відігравала роль своєрідного "другого ешелону", де було зосереджено значну кількість складів озброєння та навчальних полігонів. Натомість у Росії в 1990-х роках більшість полігонів занепала, землі роздали у приватні руки, частину територій розорали. У результаті армія РФ вже давно відчуває брак місць для масштабних тренувань", – пояснює у коментарі для Еспресо військовий експерт.
Цей дефіцит особливо проявився після початку воєнних кампаній у Грузії 2008 року та в Україні (з 2014-го).
"Російські військові неодноразово скаржилися, що для якісної підготовки підрозділів їм бракує інфраструктури. Тож Білорусь, з її розвиненою радянською військовою спадщиною, стала логічним рішенням. Навіть коли була часткова мобілізація восени 2022 року, то вони використовували полігони на окупованих територіях Луганської та Донецької області. Ну і тим більше треба розуміти, що ці навчання повинні бути загрозою Заходу. Це своєрідний важіль впливу. Перш за все, на Польщу", – розповідає Михайло Жирохов.
Щодо кількості військових та техніки, то за офіційними даними українських прикордонників участь беруть понад 2 000 військових із Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії та Таджикистану. Залучатимуть 450 одиниць озброєння і техніки, зокрема й дев’ять літаків і вертольотів, та декілька десятків безпілотників.
"У неофіційних розмовах йдеться про більшу цифру. Фіксували до ддекількох сотень вагонів, було і перекидання літакам. Але, станом на зараз, якогось скупчення немає. Якщо, наприклад у 2021-му році, фіксували біля Гомеля, Зябровки, на певних полігонах велику кількість росіян і у підсумку вони пішли на Київ, то зараз такого немає", – наголошує військовий експерт.
Поки що, переконаний він, навчання ОДКБ і "Захід-2025" не несуть прямої загрози, оскільки зараз росіяни вимушені розпорошувати сили на донецький напрямок.
"Військові ОДКБ за ці два тижні отримають якісь знання і поїдуть додому. А далі все продовжиться тими ж самими силами тільки разом з білорусами. І я припускаю, що основні сили ще не підтягнули. Принаймні про них білоруси й росіяни не говорять вголос", – каже експерт.
Реакція сусідів: Польща та Балтія
Найбільші побоювання через військові навчання висловлюють країни Балтії та Польща. Причини очевидні – балтійські держави віддали Україні майже всю свою боєздатну зброю й нині лише починають отримувати нові постачання.
"Почитавши литовську, латвійську пресу, розумієш, що там зараз найбільша проблема полягає в тому, що балтійські країни віддали нам всю свою зброю. Ці країни тепер переозброюються, і вони саме у процесі. Польща активно зміцнює оборону, зокрема отримує від союзників комплекси ППО Patriot і розширює військову присутність на східному кордоні. Значна увага приділяється і Сувальському коридору – стратегічній ділянці між Польщею та Литвою, що з’єднує країни Балтії з рештою НАТО. Не випадково, найчастіше згадують про можливі сценарії гібридного чи військового тиску з боку Росії саме на цій ділянці. Тому у них зараз, знаєте, такий мандраж" – додав Жирохов.
Сувальський коридор – територія навколо Сувалок, Августова та Сейн, яка одночасно з'єднує територію балтійських країн з Польщею та рештою країн НАТО, а також відокремлює територію російської Калінінградської області та Білорусі.
Михайло Жирохов зауважив, що у сусідніх з Росією країн йде серйозна підготовка до різних варіантів розвитку війни.
"Саме полякам Нідерланди передали свої "петріоти", розрахунки. Тому що поляки всерйоз думають і готуються. Сувальський коридор, там, до речі, навіть не ремонтують дороги, розповідали мені очевидці. Про всяк випадок".
Основна мета – залякування
У контексті спільних з Росією навчань окремо лунають заяви білоруських військових про можливе "відпрацювання застосування ядерної зброї". Проте українські та західні експерти розглядають такі анонси переважно як інформаційно-психологічну операцію.
"Я дуже скептично ставлюся до заяв білоруських генералів і скептично ставлюся до заяв росіян. Вони мають передовсім залякувальний ефект. Такими іпсошними заявами, вони хочуть створити враження, що Росія та Білорусь готові діяти проти НАТО не лише звичайними силами, а й стратегічною зброєю", – каже Михайло Жирохов.
Він наголошує, що насправді контроль над ядерним арсеналом залишається винятково у Москви, а Білорусь використовується лише як майданчик для політичних погроз.
"Оці командно-штабні навчання завжди мають дві мети. По-перше, отримати і передати бойовий досвід. А друге - це показати, яка у нас армія і що ми можемо", – підсумував експерт.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.6
- EUR Купівля 47.88Продаж 48.57
- Актуальне
- Важливе