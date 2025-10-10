Недостатньо витрачає на оборону: Трамп пропонує виключити Іспанію з НАТО

Про це повідомляє Politico.

Президент США Дональд Трамп у четвер, 9 жовтня, запропонував НАТО розглянути можливість виключення Іспанії з альянсу через відставання країни у витратах на оборону.

"У нас була одна країна, яка відстає, — Іспанія. Ви повинні зателефонувати їм і з'ясувати, чому вони відстають. У них теж все добре завдяки багатьом речам, які ми зробили. У них все добре. У них немає виправдання для цього, але це нормально. Можливо, вам варто виключити їх з НАТО, чесно кажучи", - сказав Трамп під час двосторонньої зустрічі з президентом Фінляндії Александером Стуббом.

Союзники НАТО на саміті в червні погодилися задовольнити вимогу Трампа виділити 5% ВВП на витрати на оборону, з яких 3,5% — на основні військові витрати та 1,5% — на ширші інвестиції, пов'язані з безпекою. Іспанія була єдиною країною, яка відмовилася дотримуватися цієї вимоги.

Трамп похвалив Фінляндію за збільшення військових витрат, що значною мірою стало відповіддю на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"Ви чудово впоралися з цим. Іспанія – ні. Іспанія була тією, хто цього не зробив, тому я думаю, що вам, люди, доведеться почати розмовляти з Іспанією", – заявив президент США.

Іспанія є однією з країн НАТО з найнижчими витратами на оборону. У 2023 році вони виділили менш ніж 1,2% ВВП на оборону, згідно з даними НАТО. Прем'єр-міністр Педро Санчес стверджував, що його країні потрібно інвестувати лише 2,1% ВВП для виконання своїх оборонних зобов'язань.

"Я просив їх [союзників по НАТО] платити 5%, а не 2 %, і більшість людей думали, що цього не станеться, а це сталося практично одноголосно", – сказав Трамп про свої вимоги щодо оборони.