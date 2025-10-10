Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Недостатньо витрачає на оборону: Трамп пропонує виключити Іспанію з НАТО

Недостатньо витрачає на оборону: Трамп пропонує виключити Іспанію з НАТО

Дар'я Тарасова
10 жовтня, 2025 п'ятниця
09:21
Світ Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"

Президент США Дональд Трамп вимагав, щоб члени НАТО виділяли 5% ВВП на оборону. Іспанія була єдиною країною, яка відмовилася дотримуватися цього критерію

Зміст

Про це повідомляє Politico.

Президент США Дональд Трамп у четвер, 9 жовтня, запропонував НАТО розглянути можливість виключення Іспанії з альянсу через відставання країни у витратах на оборону.

"У нас була одна країна, яка відстає, — Іспанія. Ви повинні зателефонувати їм і з'ясувати, чому вони відстають. У них теж все добре завдяки багатьом речам, які ми зробили. У них все добре. У них немає виправдання для цього, але це нормально. Можливо, вам варто виключити їх з НАТО, чесно кажучи", - сказав Трамп під час двосторонньої зустрічі з президентом Фінляндії Александером Стуббом.

Союзники НАТО на саміті в червні погодилися задовольнити вимогу Трампа виділити 5% ВВП на витрати на оборону, з яких 3,5% — на основні військові витрати та 1,5% — на ширші інвестиції, пов'язані з безпекою. Іспанія була єдиною країною, яка відмовилася дотримуватися цієї вимоги.

Трамп похвалив Фінляндію за збільшення військових витрат, що значною мірою стало відповіддю на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"Ви чудово впоралися з цим. Іспанія – ні. Іспанія була тією, хто цього не зробив, тому я думаю, що вам, люди, доведеться почати розмовляти з Іспанією", – заявив президент США.

Іспанія є однією з країн НАТО з найнижчими витратами на оборону. У 2023 році вони виділили менш ніж 1,2% ВВП на оборону, згідно з даними НАТО. Прем'єр-міністр Педро Санчес стверджував, що його країні потрібно інвестувати лише 2,1% ВВП для виконання своїх оборонних зобов'язань.

"Я просив їх [союзників по НАТО] платити 5%, а не 2 %, і більшість людей думали, що цього не станеться, а це сталося практично одноголосно", – сказав Трамп про свої вимоги щодо оборони.

 

Теги:
Новини
Президент США
Іспанія
Фінляндія
Дональд Трамп
НАТО
США
оборона та безпека
Читайте також:
Автор Марія Музиченко
9 жовтня, 2025 четвер
Атака РФ на Україну 9 жовтня: на Одещині масштабні пожежі, 5 людей постраждали
Володимир Путін
Автор Ірена Моляр
7 жовтня, 2025 вiвторок
Навчання "Захід-2025" у Білорусі дали підстави Путіну готуватися до агресії проти країн Європи, - Безсмертний
Дональд Трамп і Володимир Путін
Автор Адріана Муллаянова
8 жовтня, 2025 середа
У Росії заявили про "вичерпання імпульсу" для завершення війни проти України
Київ
+11.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.25
    Купівля 41.25
    Продаж 41.73
  • EUR
    Купівля 47.83
    Продаж 48.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
10 жовтня
10:22
Оновлено
Київ без світла, блекаут
Атака РФ на енергоінфраструктуру: частина Києва без світла, в столиці та 9 областях діють графіки, є влучання по греблі ДніпроГЕС
10:15
Огляд
міжнародний огляд
ЄС заплатив РФ за нафту й газ більше, ніж допоміг Україні. Тим часом мільйони переселенців досі без житла. Акценти світових ЗМІ 10 жовтня
10:02
OPINION
Мир на Близькому Сході та американський бізнес-інтерес
09:57
Ексклюзив
Карта бойових дій за 27 вересня – 4 жовтня
Ворог робить акцент на захопленні Лиману: 63-тя ОМБр про бої за Торське та Зарічне
09:54
Володимир Зеленський
"Потрібні не порожні слова, а рішучі дії": Зеленський звернувся до США та Європи через масовану атаку РФ на енергоінфраструктуру
09:46
Оновлено
Атака РФ, наслідки у Печерському районі Києва
Комбінована атака РФ: у Запоріжжі загинула дитина, у Києві та області пошкоджено багатоповерхівки, по всій Україні понад 20 постраждалих
09:02
Георгій Судаков (праворуч), Україна - Ісландія
Ісландія - Україна: де та коли дивитися матч відбору ЧС-2026
08:29
Оновлено
Генштаб, фронт
За добу на фронті відбулося 245 боїв, найбільше атак на Покровському напрямку
08:28
Ексклюзив
тривога, стрес
Зробити одну маленьку річ, але зробити її усвідомлено: поради психологині, як заспокоїтися після обстрілів
08:04
OPINION
Трамп і Нобель: голуб полетить — яструб прилетить
07:45
БМП. вбиті росіяни
РФ за добу війни в Україні втратили 1120 військових, 13 артсистем та 5 танків
07:29
Огляд
Чому Україна знову переведе годинник на зимовий час, якщо закон про скасування вже ухвалили
06:34
Оновлено
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
ХАМАС повідомив про припинення вогню у секторі Гази. Уряд Ізраїлю схвалив резолюцію
06:12
У Києві через атаку РФ на енергетику рух поїздів метро на лівому березі тимчасово неможливий
00:53
"Розвиток емпатії, інклюзивне мислення, психічне здоров’я": діти 5-10 років зможуть відвідувати інтерактивні заняття "Уроки Турботи"
00:00
Оновлено
Йоель Пох'янпало (в центрі), Фінляндія - Литва, відбір ЧС-2026
Відбір на ЧС-2026: результати матчів 9 жовтня
2025, четвер
9 жовтня
22:52
Пішов із життя співзасновник телеканалу "1+1" Борис Фуксман
22:23
Bring Kids Back UA
"Примушували ходити до російської школи і погрожували матері": Україна повернула 23 дітей та підлітків з ТОТ
21:51
Збірна України, Бельгія - Україна, Єгор Ярмолюк
ЧС-2026: Ребров розповів про втрату футболіста АПЛ перед грою з Ісландією
21:42
Ексклюзив
Валерій Залужний
Заява Залужного свідчить, що він має політичні амбіції, - політолог Саакян
21:24
ЗАЕС
Блекаут на ЗАЕС: Гроссі оголосив про домовленість щодо відновлення електропостачання станції з енергосистеми України
21:09
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Занадто багато говорять зайвого: генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос про виробництво власних ракет
21:08
Анонс
Експозиція Алли Горської та Віктора Зарецького
50 творів подружжя Алли Горської та Віктора Зарецького: в Києві пройде унікальна виставка графіки
20:59
Пресреліз
Арсеній Яценюк
Китай є тиловим офісом, який фінансує війну проти України та всіх демократій, - Яценюк
20:38
Європарламент
Європарламент закликав збивати повітряні цілі, що порушують повітряний простір країн ЄС
20:15
Ексклюзив
Юрій Ушаков
Ушаков перевертає дошку аргументів: у Кремлі знов хочуть повернутися до дискусій із Трампом, - аналітик Горбач
20:02
Ексклюзив
Гривня, гривні, гроші
Інфляція нікуди не зникне: що радить економіст Длігач українцям
20:01
Володимир Зеленський
Зеленський: Вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін
20:01
OPINION
Казус Арестовича: як цей покидьок потрапив на Банкову?
19:50
Пресреліз
Андрій Парубій
"Це ціна нашої свободи": у Львові згадували Андрія Парубія
19:42
Дональд Трамп
"Заручників буде звільнено у понеділок або вівторок": Трамп оголосив де відбудеться підписання угоди щодо Гази
19:39
підземне сховище газу
Удари РФ по газовій інфраструктурі: Нафтогаз взяв кредит у 3 млрд грн на закупівлю імпортного газу
19:07
Ексклюзив
дрон "Багнет"
"Стіна дронів" у ЄС може бути малоефективною проти російських атак, - авіаексперт Храпчинський
18:54
СБУ затримала одного з керівників БЕБ на Одещині, за підозрою у ведені бізнесу з РФ
18:38
Ільхам Алієв та Володимир Путін (праворуч)
Путін визнав, що азербайджанський пасажирський літак зазнав катастрофи через російські ракети
18:34
інфляція, ціни
В Україні подорожчала освіта, зате подешевшали харчі: як змінились ціни у вересні
18:15
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км території Донеччини, - Сирський
18:13
Ексклюзив
зсу танк
Війна на виснаження на фінальній стадії: кожна зі сторін на межі надлому, - аналітик Горбач
18:00
OPINION
Путін відкрито називає головним ворогом Росії саме Європу
17:46
Ласло Краснагоркаї
Нобелівську премію з літератури отримав угорський письменник Краснагоркаї
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV