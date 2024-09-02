Нетаньягу попросив Росію допомогти у звільненні заручників з Гази

Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву офісу Нетаньягу.

Зазначається, що представник Нетаньягу повернувся уранці 1 вересня з Москви, де він обговорював питання заручників.

Як пише ЗМІ, уряд російського диктатора РФ Володимира Путіна контактує з Хамасом щодо долі заручників, які мають російське громадянство.

Bloomberg також підкреслює, що звернення Ізраїля до Росії за допомогою у досягненні прогресу в укладенні угоди про звільнення заручників відбулося в той час, як зусилля США, Катару та Єгипту, спрямовані на забезпечення перемир'я з Хамасом, просуваються повільними темпами.