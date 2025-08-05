Нетаньягу прийняв рішення про повну окупацію сектора Гази
У понеділок, 4 серпня, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердив, що його уряд ухвалив рішення про повну окупацію сектора Гази, включаючи райони, де, як вважається, утримуються заручники
Про це він повідомив у відеозверненні, оприлюдненому на платформі X.
"Ми зобов'язуємося звільнити Газу від тиранії цих терористів, - наголосив Нетаньягу. - Багато жителів Гази приходять до нас і кажуть: "Допоможіть нам звільнитися. Допоможіть нам звільнитися від ХАМАСу". І саме це ми й зробимо".
За його словами, ізраїльські сили діятимуть на всій території анклаву, включно з районами, де, як вважається, бойовики утримують заручників.
Водночас у заяві прем’єра пролунала жорстка критика на адресу начальника Генштабу ЦАХАЛу Еяла Заміра.
"Якщо вас це не влаштовує, то вам слід піти у відставку", - наголосив ізраїльський прем'єр.
Ізраїльське армійське радіо повідомило, що напруженість між Нетаньягу та Заміром досягла апогею саме 4 серпня через розбіжності у поглядах на тактику військової кампанії.
Заява прем'єра пролунала на тлі провалу чергового раунду переговорів між Ізраїлем і ХАМАСом у Катарі. Посередникам не вдалося досягти домовленості щодо припинення вогню і звільнення заручників, попри погіршення гуманітарної ситуації у Газі.
- Спецпредставник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф 2 серпня повідомив, що він працює з ізраїльським урядом над планом, який фактично покладе край війні у Газі.
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