Віткофф заявив, що США працює з урядом Ізраїлю над планом припинення війни у Газі
Спецпредставник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф 2 серпня повідомив, що він працює з ізраїльським урядом над планом, який фактично покладе край війні у Газі
Про це він сказав сім'ям заручників, яких утримує палестинське угруповання ХАМАС, повідомляє Reuters.
"У нас є дуже, дуже хороший план, над яким працюємо спільно з урядом Ізраїлю, з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу... для відновлення Гази. Це фактично означає закінчення війни", - заявив Віткофф.
За його словами, ХАМАС готовий роззброїтися, щоб покласти край війні, хоча саме угруповання неодноразово наголошувало, що не складе зброю.
У відповідь на нові коментарі Віткоффа у ХАМАС заявили, що угруповання не відмовиться від збройного опору, доки не буде створено "незалежну, повністю суверенну Палестинську державу зі столицею в Єрусалимі".
Агентство нагадує, що Віткофф, який прибув до Ізраїлю в той час, коли уряд Нетаньягу стикається з глобальним тиском через руйнування та голод у Газі, зустрівся з прем'єром Ізраїлю в четвер, 31 серпня.
Після цього високопоставлений ізраїльський чиновник заявив, що між Ізраїлем і Вашингтоном формується розуміння необхідності перейти від плану звільнення частини заручників до плану звільнення всіх заручників, роззброєння ХАМАС і демілітаризації Сектору Гази, що відповідає ключовим вимогам Ізраїлю щодо закінчення війни.
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