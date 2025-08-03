Віткофф заявив, що США працює з урядом Ізраїлю над планом припинення війни у Газі

Про це він сказав сім'ям заручників, яких утримує палестинське угруповання ХАМАС, повідомляє Reuters.

"У нас є дуже, дуже хороший план, над яким працюємо спільно з урядом Ізраїлю, з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу... для відновлення Гази. Це фактично означає закінчення війни", - заявив Віткофф.

За його словами, ХАМАС готовий роззброїтися, щоб покласти край війні, хоча саме угруповання неодноразово наголошувало, що не складе зброю.

У відповідь на нові коментарі Віткоффа у ХАМАС заявили, що угруповання не відмовиться від збройного опору, доки не буде створено "незалежну, повністю суверенну Палестинську державу зі столицею в Єрусалимі".

Агентство нагадує, що Віткофф, який прибув до Ізраїлю в той час, коли уряд Нетаньягу стикається з глобальним тиском через руйнування та голод у Газі, зустрівся з прем'єром Ізраїлю в четвер, 31 серпня.

Після цього високопоставлений ізраїльський чиновник заявив, що між Ізраїлем і Вашингтоном формується розуміння необхідності перейти від плану звільнення частини заручників до плану звільнення всіх заручників, роззброєння ХАМАС і демілітаризації Сектору Гази, що відповідає ключовим вимогам Ізраїлю щодо закінчення війни.