Ізраїль оголосить паузу у військових діях у Газі, щоб доставити гуманітарну допомогу
У неділю, 27 липня, Ізраїль оголосить про тактичну паузу у військових діях у Газі для постачання гуманітарної допомоги населенню
Про це йдеться у повідомленні армії оборони країни (ЦАХАЛ).
Там зазначили, що про локальну паузу оголосять о 10:00 і триватиме вона до 20:00. Тактична пауза діятиме щодня в районах, де ЦАХАЛ не проводить операції: Аль-Мавасі, Дейр-ель-Балах і місто Газа, до подальшого повідомлення.
У ЦАХАЛ додали, що рішення було погоджено з Організацією об'єднаних націй та іншими міжнародними організаціями.
Окрім цього, з 06:00 і до 23:00 будуть постійно діяти певні безпечні маршрути для безпечного проходу колон ООН гуманітарних організацій, що перевозять продукти й ліки для жителів Гази.
"Армія оборони Ізраїлю продовжить підтримувати гуманітарні зусилля, а також не припинювані маневри й наступальні операції проти терористичних організацій у секторі Гази, щоб захистити ізраїльське цивільне населення. Армія готова за потреби розширювати масштаби цієї діяльності", – йдеться в повідомленні.
"Армія оборони Ізраїлю продовжить підтримувати гуманітарні зусилля, а також не припинювані маневри й наступальні операції проти терористичних організацій у Газі, щоб захистити ізраїльське цивільне населення. Армія готова за потреби розширювати масштаби цієї діяльності", – йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.
- 20 липня армія оборони Ізраїлю оголосила про початок наземної операції в районі міста Дейр-аль-Балах у центральній частині сектора Гази — вперше з початку війни з ХАМАС.
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