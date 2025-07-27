Ізраїль оголосить паузу у військових діях у Газі, щоб доставити гуманітарну допомогу

Про це йдеться у повідомленні армії оборони країни (ЦАХАЛ).

Там зазначили, що про локальну паузу оголосять о 10:00 і триватиме вона до 20:00. Тактична пауза діятиме щодня в районах, де ЦАХАЛ не проводить операції: Аль-Мавасі, Дейр-ель-Балах і місто Газа, до подальшого повідомлення.

У ЦАХАЛ додали, що рішення було погоджено з Організацією об'єднаних націй та іншими міжнародними організаціями.

Окрім цього, з 06:00 і до 23:00 будуть постійно діяти певні безпечні маршрути для безпечного проходу колон ООН гуманітарних організацій, що перевозять продукти й ліки для жителів Гази.

"Армія оборони Ізраїлю продовжить підтримувати гуманітарні зусилля, а також не припинювані маневри й наступальні операції проти терористичних організацій у секторі Гази, щоб захистити ізраїльське цивільне населення. Армія готова за потреби розширювати масштаби цієї діяльності", – йдеться в повідомленні.

"Армія оборони Ізраїлю продовжить підтримувати гуманітарні зусилля, а також не припинювані маневри й наступальні операції проти терористичних організацій у Газі, щоб захистити ізраїльське цивільне населення. Армія готова за потреби розширювати масштаби цієї діяльності", – йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.